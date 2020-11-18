Первую элитную послевоенную машину СССР решили продать за 26 миллионов рублей

Автомобиль ЗИС-110, выпущенный 70 лет назад, решили продать в Твери за десятки миллионов рублей. Объявление на платформе auto.ru заметили в «Топ Тверь».



Согласно описанию на сайте, полностью отреставрированный автомобиль 1950 года находится в отличном состоянии и стоит на учете в ГИБДД. Его пробег составляет 30 тысяч километров.



Хозяин винтажной машины черного цвета установил на нее цену в размере 26 миллионов рублей. Отмечается, что стоимость подобных машин постоянно увеличивается.



Редкость автомобиля обусловлена тем, что ЗИС — первый элитный послевоенный автомобиль в СССР, его производили с 1945-го по 1958 год. Машина является советским аналогом американского Packard Super Eight.



В августе голливудский актер Сильвестр Сталоне выставил на продажу свой роскошный Cadillac Escalade ESV. На черную машину с небольшим пробегом в тысячу миль (1600 километров) 74-летний актер установил цену 350 тысяч долларов (25 миллионов рублей). Известно, что Сталоне лично разрабатывал интерьер суперкара.