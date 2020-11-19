Всплеск заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 18 ноября) в Казахстане зарегистрированы 762 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Напомним, 17 ноября в республике было зафиксировано 682 заболевших, 16 ноября - 602 инфицированных коронавирусом.
Всего в стране подтверждено 123 097 случаев, из них:
в городе Нур-Султане - 15 395 (+81),
в городе Алматы - 15 367 (+43),
в ВКО - 14 408 (+252),
в Атырауской области - 11 477 (+17),
в Карагандинской области - 10 879 (+20),
в ЗКО - 7604 (+40),
в Алматинской области - 5448 (+33),
в городе Шымкенте - 5310 (+7),
в СКО - 5260 (+79),
в Павлодарской области - 5209 (+65),
в Костанайской области - 4489 (+60),
в Акмолинской области - 4400 (+42),
в Жамбылской области - 4282 (+10),
в Туркестанской области - 3448 (+2),
в Актюбинской области - 3427 (+4),
в Мангистауской области - 3420 (+2),
в Кызылординской области - 3274 (+5).
За то же время в стране от коронавирусной инфекции выздоровели 337 человек:
в городе Нур-Султан - 33, в городе Алматы - 33, в Акмолинской области - 14, в Актюбинской области - 1, в Алматинской области - 7, в Атырауской области - 19, в ВКО -73, в Жамбылской области - 4, в ЗКО - 8, в Карагандинской области - 25, в Костанайской области - 34, в Кызылординской области - 15, в Павлодарской области - 35, в СКО - 36.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 111 172 человека.
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