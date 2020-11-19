Всплеск заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 18 ноября) в Казахстане зарегистрированы 762 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.



Напомним, 17 ноября в республике было зафиксировано 682 заболевших, 16 ноября - 602 инфицированных коронавирусом.



Всего в стране подтверждено 123 097 случаев, из них:



в городе Нур-Султане - 15 395 (+81),



в городе Алматы - 15 367 (+43),



в ВКО - 14 408 (+252),



в Атырауской области - 11 477 (+17),



в Карагандинской области - 10 879 (+20),



в ЗКО - 7604 (+40),



в Алматинской области - 5448 (+33),



в городе Шымкенте - 5310 (+7),



в СКО - 5260 (+79),



в Павлодарской области - 5209 (+65),



в Костанайской области - 4489 (+60),



в Акмолинской области - 4400 (+42),



в Жамбылской области - 4282 (+10),



в Туркестанской области - 3448 (+2),



в Актюбинской области - 3427 (+4),



в Мангистауской области - 3420 (+2),



в Кызылординской области - 3274 (+5).



За то же время в стране от коронавирусной инфекции выздоровели 337 человек:



в городе Нур-Султан - 33,

в городе Алматы - 33,

в Акмолинской области - 14,

в Актюбинской области - 1,

в Алматинской области - 7,

в Атырауской области - 19,

в ВКО -73,

в Жамбылской области - 4,

в ЗКО - 8,

в Карагандинской области - 25,

в Костанайской области - 34,

в Кызылординской области - 15,

в Павлодарской области - 35,

в СКО - 36.



Всего в стране от COVID-19 выздоровели 111 172 человека.