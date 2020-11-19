«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 19 Ноября
0...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.76 KZT
  • €1 = 509.67 KZT
  • 1 RUB = 5.67 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Всплеск заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Казахстане

Просмотров:165 Опубликовано: Сегодня, 07:46
Всплеск заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Казахстане
Фото Турара Казангапова
За прошедшие сутки (по данным на 18 ноября) в Казахстане зарегистрированы 762 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Напомним, 17 ноября в республике было зафиксировано 682 заболевших, 16 ноября - 602 инфицированных коронавирусом.

Всего в стране подтверждено 123 097 случаев, из них:

в городе Нур-Султане - 15 395 (+81),

в городе Алматы - 15 367 (+43),

в ВКО - 14 408 (+252),

в Атырауской области - 11 477 (+17),

в Карагандинской области - 10 879 (+20),

в ЗКО - 7604 (+40),

в Алматинской области - 5448 (+33),

в городе Шымкенте - 5310 (+7),

в СКО - 5260 (+79),

в Павлодарской области - 5209 (+65),

в Костанайской области - 4489 (+60),

в Акмолинской области - 4400 (+42),

в Жамбылской области - 4282 (+10),

в Туркестанской области - 3448 (+2),

в Актюбинской области - 3427 (+4),

в Мангистауской области - 3420 (+2),

в Кызылординской области - 3274 (+5).

За то же время в стране от коронавирусной инфекции выздоровели 337 человек:

в городе Нур-Султан - 33,
в городе Алматы - 33,
в Акмолинской области - 14,
в Актюбинской области - 1,
в Алматинской области - 7,
в Атырауской области - 19,
в ВКО -73,
в Жамбылской области - 4,
в ЗКО - 8,
в Карагандинской области - 25,
в Костанайской области - 34,
в Кызылординской области - 15,
в Павлодарской области - 35,
в СКО - 36.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 111 172 человека.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика