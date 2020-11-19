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Как мат влияет на мозг, рассказал врач

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:48
Как мат влияет на мозг, рассказал врач
Фото с сайта wordpress.com
Употребление мата стимулирует центральную нервную систему человека. Какие последствия это может иметь в долгосрочной перспективе, рассказал невролог, нейрофизиолог Александр Будик, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Невролог отметил, что использование ненормативной лексики - это агрессия. Так это расценивают окружающие, так это воспринимает и центральная нервная система самого ругающегося человека, объяснил Александр Будик. Он пояснил, что агрессия приводит организм в состояние стресса, в котором человек может не заметить сильную боль. Так происходит, например, у спортсменов, которые продолжают борьбу даже после получения травмы.

"Это связано с тем, что высокий уровень гормонов стресса резко изменяет в центральной нервной системе восприятие боли. Что в обычном состоянии для человека будет сильная боль, то в возбужденном состоянии он не почувствует", – сказал невролог.

По его словам, нечто подобное происходит при использовании ненормативной лексики. У матерящегося человека меняется уровень восприятия боли, и он может перенести боль большей интенсивности.

Однако известно, что испытывать стресс постоянно вредно для здоровья: организм находится в постоянном напряжении, увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, нервную и другие системы. Так что не стоит бесконечно подстегивать себя с помощью мата и ругани.

Даже для того, чтобы подавить боль, это не лучший выход. Мозг человека можно обмануть и простым отвлечением внимания, считает Александр Будик.

"Можно сравнить две ситуации: дома на ногу падает стул, мы кричим, ругаемся и как-то с ситуацией справляемся, но если такая ситуация происходит в театре, то все иначе. В театре мы не будем ругаться, мы будем соблюдать нормы приличия. Вместо этого мы начнем обращать внимание на окружающих, и таким образом наша боль будет восприниматься менее остро", - рассказал невролог.


Источник: Tengrinews.kz
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