Создано приложение для перевода с кошачьего языка

В США разработано приложение MeowTalk, с помощью которого люди могут переводить мяуканье котов на человеческий язык, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Akvelon.
Мобильное приложение MeowTalk создал бывший инженер Amazon, а ныне топ-менеджер компании Akvelon Хавьер Санчес.
Хавьеру и его команде удалось обнаружить, что кошки имеют девять способов мяуканья, которыми они пытаются донести до хозяина свои желания. В приложении владельцы пушистых могут записать мяуканье кота и получить перевод. Также владельцы питомцев могут создать свою базу данных кошачьих фраз.
Демоверсия MeowTalk доступна в Apple Store и Google Play. Приложение со всем функционалом обойдется в 0,99 доллара США (около 425 тенге). Пока оно работает только на английском языке.
Ранее ученые раскрыли быстрый способ установить контакт с кошками и нашли подтверждение тому, что кошки полагаются на человеческие жесты и направление взгляда.
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