Карагандинка покончила с собой из-за долга полицейскому

17 ноября, в одной из квартир дома по улице Можайского в Караганде был обнаружен труп Татьяны Костыговой, сообщает zakon.kz со ссылкой на ratel.kz.
По предварительной информации, женщина свела счеты с жизнью, выпив смертельную дозу лекарственных препаратов.
Последний раз родные с Татьяной созванивались в субботу.
Я, Костыгова Татьяна Евгеньевна, находясь в здравом уме, заявляю: я решила покончить жизнь самоубийством. В этом я обвиняю Намысова Ерлана Думановича. Я заняла у него крупную сумму денег, отдать вовремя не смогла. В залог я оформила по его требованию 3 дома и квартиру, — так начинается предсмертная записка умершей.
По словам покойной, деньги с продажи квартиры в сумме 26 миллионов тенге были переданы супруге полицейского.
По словам женщины, угрозы и давление со стороны Намысова продолжались два года. Ей не помогло погасить долг даже то, что она была вынуждена просить друзей и бывшего супруга заложить свои квартиры.
За 2018-2019 годы я выплатила ему проценты в общей сумме на 200 тысяч долларов США. Я не отказывалась от выплаты долга, признавала его, но у меня больше не было возможности ни платить проценты, ни возвращать долг. Но давление и угрозы только усиливались, — продолжала рассказ погибшая в записке.
Татьяна обращалась в департамент собственной безопасности УП Карагандинской области, по ее заявлению проводили расследование по указанным фактам, но через месяц дело закрыли.
Он отобрал у меня все – бизнес, жилье, веру в справедливость. Работая в полиции, Намысов подтверждает, что некоторые сотрудники полиции нечестные, корыстные и используют свои полномочия в преступных целях. Я больше не могу жить под этим гнетом, я не верю, что кто-то поможет мне… …Я не вижу другого выхода. Это не самоубийство – это убийство. Меня убил Намысов, 14.11.2020, — так заканчивается предсмертная записка.
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