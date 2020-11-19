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Карагандинка покончила с собой из-за долга полицейскому

Просмотров:484 Опубликовано: Сегодня, 10:50
Карагандинка покончила с собой из-за долга полицейскому
Фото из открытых источников
17 ноября, в одной из квартир дома по улице Можайского в Караганде был обнаружен труп Татьяны Костыговой, сообщает zakon.kz со ссылкой на ratel.kz.

По предварительной информации, женщина свела счеты с жизнью, выпив смертельную дозу лекарственных препаратов.

Последний раз родные с Татьяной созванивались в субботу.

Я, Костыгова Татьяна Евгеньевна, находясь в здравом уме, заявляю: я решила покончить жизнь самоубийством. В этом я обвиняю Намысова Ерлана Думановича. Я заняла у него крупную сумму денег, отдать вовремя не смогла. В залог я оформила по его требованию 3 дома и квартиру, — так начинается предсмертная записка умершей.

По словам покойной, деньги с продажи квартиры в сумме 26 миллионов тенге были переданы супруге полицейского.

По словам женщины, угрозы и давление со стороны Намысова продолжались два года. Ей не помогло погасить долг даже то, что она была вынуждена просить друзей и бывшего супруга заложить свои квартиры.

За 2018-2019 годы я выплатила ему проценты в общей сумме на 200 тысяч долларов США. Я не отказывалась от выплаты долга, признавала его, но у меня больше не было возможности ни платить проценты, ни возвращать долг. Но давление и угрозы только усиливались, — продолжала рассказ погибшая в записке.

Татьяна обращалась в департамент собственной безопасности УП Карагандинской области, по ее заявлению проводили расследование по указанным фактам, но через месяц дело закрыли.

Он отобрал у меня все – бизнес, жилье, веру в справедливость. Работая в полиции, Намысов подтверждает, что некоторые сотрудники полиции нечестные, корыстные и используют свои полномочия в преступных целях. Я больше не могу жить под этим гнетом, я не верю, что кто-то поможет мне… …Я не вижу другого выхода. Это не самоубийство – это убийство. Меня убил Намысов, 14.11.2020, — так заканчивается предсмертная записка.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • Papirosso
 Nurzhan_from_aktau (Посетители) Сегодня, 12:11
откуда у него такая сумма? Если проценты только составляли 200 тыс долларов...
 
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  • Aktauskii
  • damik
 babe (Посетители) Сегодня, 11:18
Расстрелять на основании решения суда и пусть это будет уроком для других нечистых на руку.
 
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  • kolu411
  • damik
  • Anelya26
  • non_alcoholic
  • Papirosso
  • Вован
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:16
кто то еще говорит о чести и доблести среди полицейских?
Крузаки двухсотые им покупают???

жаль девушку, и еще больше сочуствую ее родным и близким.
в справедливость расследования не верю.
 
 

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