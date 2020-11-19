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Деньги на ветер: сотни бракованных аппаратов ИВЛ получили больницы Казахстана

Просмотров:1406 Опубликовано: Сегодня, 11:37
Деньги на ветер: сотни бракованных аппаратов ИВЛ получили больницы Казахстана
Фото из открытых источников
Казахстанское предприятие поставило в больницы страны 669 недоукомплектованных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает Azattyq Rýhy.

Во время подготовки ко второй волне пандемии коронавирусной инфекции Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК за счет средств из резерва Правительства закупило 1 500 аппаратов ИВЛ у отечественного производителя. Однако, как сообщил депутат Сената Парламента РК Нурлан Кылышбаев, медицинские организации республики смогли принять в работу только 831 аппарат ИВЛ.

«Причиной непринятия оставшихся 669 аппаратов ИВЛ является их недоукомплектованность. К примеру, по Жамбылской области из запланированных к использованию 53 аппаратов не может быть использован ни один аппарат, такая же ситуация и по Туркестанской области – из 58 аппаратов ИВЛ все являются недоукомлектованными», – заявил депутат.

В условиях необходимости принятия оперативных и действенных мер депутаты считают недопустимыми такие факты. Сенаторы требуют от госорганов принять меры по качественному и своевременному использованию средств.

Ранее, напомним, было принято решение направить в Кыргызстан 400 комплектов мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 2 миллиона медицинских масок, произведенных на казахстанских предприятиях. Любопытно, соседям наша страна поможет такими же недоукомлпектованными аппаратами, или подобное «добро» только для внутреннего «пользования».

В июле сообщалось, что турецкие инвесторы могут наладить производство аппаратов искусственной вентиляции легких в Казахстане. В рамках межгосударственных переговоров рассматривается возможность освоения производства аппарата ИВЛ Biyovent от компании Biosys.

По последним данным лечение от COVID-19 продолжают получать 9 961 человек, в том числе 464 детей. В стационарах находится 2 992 пациента, на амбулаторном уровне – 6 969. 228 человек находятся в тяжелом состоянии, 22 – в состоянии крайней степени тяжести, 23 – на аппаратах искусственной вентиляции легких.

К этому часу в Казахстане зарегистрированы 123 097 случаев заболевания COVID-19, выздоровели​​​​​ 111 172 человека, умерли 1 964.

С 1 августа по 18 ноября включительно в республике выявлены 40 690 случаев заболевания коронавирусной пневмонией, выздоровели 29 814 человек.


Источник: rus.azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • Pinochet
 NonameNo (Посетители) Сегодня, 13:16
Ну что там общественники, че потерялись, не будете выходить против системы да, а на теме Бозжыры похайпуем :) Диванные общественники и диванные экспедионщики 362+
Бестолковые общественники, вместо решения нужных проблем, показуху устраиваете как всегда. Страна в помойке уже давно, но Бозжыру позащищаем :)
 
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master_kz (Посетители) Сегодня, 12:59
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:44
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК за счет средств из резерва Правительства закупило 1 500 аппаратов ИВЛ у отечественного производителя.

ну серьезно ребята, ну не шубат же покупаете!
 
 

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