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О выплате 42 500 тенге в 2021 году спросили министра

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:53
О выплате 42 500 тенге в 2021 году спросили министра
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Будут ли платить 42 500 тенге, если в Казахстане вновь ухудшится ситуация с коронавирусом, ответил министр труда и соцзащиты Биржан Нурымбетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сенатор Алтынбек Нухулы на заседании палаты ответил, что во время пандемии 4,6 миллиона человек получили финансовую помощь из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в размере 476 миллиардов тенге для поддержки тех, кто потерял работу во время пандемии.

"По последним данным Министерства здравоохранения, ежедневное количество инфицированных в стране резко увеличивается и составило в среднем 600 человек. Это тревожная ситуация. Какие будут механизмы поддержки граждан, временно приостановивших работу и потерявших доход, если в 2021 году ситуация с COVID-19 в стране не стабилизируется? На эти цели в рассматриваемом законопроекте (бюджет на 2021-2023 годы. - Прим.) не предусмотрены средства. Учитывая размер единовременной социальной выплаты в 42 500 тенге, каков потенциал ГФСС?" - поинтересовался депутат Сената.

Министр труда и соцзащиты населения Биржан Нурымбетов ответил, что фонд производит социальные выплаты в пяти случаях.

"Во время пандемии он (Госфонд соцстрахования. - Прим.) принимал участие в решении социальных вопросов. 476 миллиардов тенге было предусмотрено для тех, кто заболел. И еще 20,5 миллиарда тенге было выплачено для заболевших работников здравоохранения.

За 10 месяцев текущего года было выплачено 704,4 миллиарда тенге, что в 3,2 раза больше суммы взносов в фонд. В инвестиционном портфеле фонда 1,1 триллиона тенге. Согласно оценкам, финансовое положение фонда будет стабильным до 2039 года.

Как известно, в связи с пандемией Президент страны поручил поручил остановить эпидемию, не прибегая к строгому карантину, как весной. Существует одобренный правительством, Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка план совместных действий по решению ухудшающейся экономической ситуации в стране. Он предусматривает меры по занятости и социальной защите", - сказал министр.


Источник: Tengrinews.kz
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