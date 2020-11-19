«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 19 Ноября
0...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.76 KZT
  • €1 = 509.67 KZT
  • 1 RUB = 5.67 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Оценки первоклассникам не будут выставлять по итогам года в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:01
Оценки первоклассникам не будут выставлять по итогам года в Казахстане
Фото: today.kz
Вступили в силу изменения в Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

Министр образования и науки РК своим приказом от 21 октября внес изменения в Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, передает Today.kz со ссылкой на zakon.kz.

Из правил полностью исключена глава, предусматривающая порядок проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся.

При этом проводится формативное оценивание, в том числе домашней работы, для "мониторинга достижений обучающимися целей обучения и дальнейшего выстраивания дифференцированной работы на уроке и осуществляется через рекомендации педагога в письменной форме (в тетрадях или дневниках) или устно".

Четвертная оценка выставляется на основании результатов формативного оценивания, СОР и СОЧ в процентном соотношении 50% на 50%.

Как отмечается, в случаях ограничительных мер, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера учебные достижения учащихся оцениваются формативно с выставлением баллов. Оценивание учебных достижений обучающихся 2-11 (12) классов осуществляется в пределах от одного до 10 баллов.

При учебной нагрузке 1 час в неделю оценка за полугодие выставляется по результатам формативного оценивания и СОР.

В случаях ограничительных мер соответствующих государственных органов, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера четвертная оценка выставляется с учетом формативного оценивания, результатов одного СОР и СОЧ.

Также говорится, что в 1 классе годовая оценка не выставляется. Ранее первоклассников оценивали по итогам 3 и 4 четвертей на основании результатов суммативного оценивания.

При этом учащиеся 1 класса не оставляются на повторный год обучения, за исключением тех, кому рекомендован повторный год обучения на основании заключения психолого-медико-педагогической консультации или по согласованию с родителями или законными представителями ребенка.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования (18 ноября).


Источник: today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика