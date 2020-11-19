Оценки первоклассникам не будут выставлять по итогам года в Казахстане

Вступили в силу изменения в Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.



Министр образования и науки РК своим приказом от 21 октября внес изменения в Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, передает Today.kz со ссылкой на zakon.kz.



Из правил полностью исключена глава, предусматривающая порядок проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся.



При этом проводится формативное оценивание, в том числе домашней работы, для "мониторинга достижений обучающимися целей обучения и дальнейшего выстраивания дифференцированной работы на уроке и осуществляется через рекомендации педагога в письменной форме (в тетрадях или дневниках) или устно".



Четвертная оценка выставляется на основании результатов формативного оценивания, СОР и СОЧ в процентном соотношении 50% на 50%.



Как отмечается, в случаях ограничительных мер, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера учебные достижения учащихся оцениваются формативно с выставлением баллов. Оценивание учебных достижений обучающихся 2-11 (12) классов осуществляется в пределах от одного до 10 баллов.



При учебной нагрузке 1 час в неделю оценка за полугодие выставляется по результатам формативного оценивания и СОР.



В случаях ограничительных мер соответствующих государственных органов, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера четвертная оценка выставляется с учетом формативного оценивания, результатов одного СОР и СОЧ.



Также говорится, что в 1 классе годовая оценка не выставляется. Ранее первоклассников оценивали по итогам 3 и 4 четвертей на основании результатов суммативного оценивания.



При этом учащиеся 1 класса не оставляются на повторный год обучения, за исключением тех, кому рекомендован повторный год обучения на основании заключения психолого-медико-педагогической консультации или по согласованию с родителями или законными представителями ребенка.



Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования (18 ноября).