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Названа реже болеющая коронавирусом категория людей

Просмотров:308 Опубликовано: Сегодня, 19:47
Названа реже болеющая коронавирусом категория людей
Фото из открытых источников
Люди с аллергией менее восприимчивы к коронавирусу. Об этом заявила доктор медицинских наук, заведующая отделением аллергологии клиники ФИЦ питания и биотехнологии Вера Ревякина, сообщает zakon.kz.

Больные с аллергией болеют меньше коронавирусной инфекцией, потому что у них так устроен рецепторный аппарат, что они меньше восприимчивы к новой коронавирусной инфекции, — цитирует Ревякину РИА Новости.

Недавно известный специалист врач-иммунолог Алла Рыжих заявляла, что люди с аллергией меньше подвержены вирусным и онкологическим заболеваниям из-за высокого содержания в организме иммуноглобулина Е.

Однако многие ученые подвергают критике данную точку зрения. Так, они утверждают, что хотя у аллергиков быстрее вырабатываются антитела, они не защитят их от коронавируса.

Ранее ученые заявляли о еще одном результате наблюдений – заражение коронавирусом легче протекает у астматиков. Это связанно с особенностями организма тех, у кого бронхиальная астма.


Источник: zakon.kz
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