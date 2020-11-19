«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 19 Ноября
0...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.98 KZT
  • €1 = 506.17 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Раскрыто революционное средство против рака

Просмотров:128 Опубликовано: Сегодня, 19:49
Раскрыто революционное средство против рака
Фото: Depositphotos
Ученые Тель-Авивского университета в Израиле раскрыли, что система CRISPR-Cas9 является эффективным средством против метастатического рака. Исследователи разработали липидные частицы, которые нацелены на опухолевые клетки и несут с собой молекулы РНК, кодирующие «молекулярные ножницы». О революционном открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Биологи доказали, что метод, который применяется для редактирования генома, можно использовать для эффективного лечения злокачественных опухолей. По словам специалистов, в отличие от химиотерапии этот подход не приводит к нежелательным побочным эффектам, а подвергшиеся воздействию раковые клетки больше не будут способны к репликации.

Новая система доставки CRISPR-LNPs представляют собой частицы, содержащие генетическую информацию об аминокислотной последовательности фермента Cas9 в виде РНК. Частицы способны проникать внутрь раковых клеток, после чего те начинают производить Cas9. Кроме того, они содержат молекулы sg-РНК (single guide), которые связываются с определенным участком ДНК клеток, указывая «молекулярным ножницам», где производить разрез.


Эксперименты на мышах показали, что однократная внутримозговая инъекция CRISPR-LNP против гена PLK1 в агрессивную ортотопическую глиобластому позволила редактировать до 70 процентов генов, что вызвало апоптоз (контролируемую гибель) опухолевых клеток, а ингибировало рост опухоли на 50 процентов и увеличило выживаемость на 30 процентов. Кроме того, систему испытали на раке яичников, нацелив ее на ген рецептора эпидермального фактора роста, что позволило увеличить выживаемость на 80 процентов.


Источник: Lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Cucu (Посетители) Сегодня, 20:12
Срочно нашему региону приобрести средство,так должны наверное были сказать наши власти.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика