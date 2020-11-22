Опубликованы новые данные по заразившимся коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 21 ноября) в Казахстане зарегистрированы 756 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтверждено 125 466 случаев, из них:



в Алматы - 15594(+52),



в Нур-Султане - 15570(+59),



в ВКО - 15075 (+198),



в Атырауской области - 11523(+13),



в Карагандинской области - 10937(+18),



в ЗКО - 7730(+43),



в Алматинской области - 5521(+26),



в СКО - 5523(+91),



в Шымкенте - 5328(+5),



в Павлодарской области - 5482(+93),



в Костанайской области - 4699(+75),



в Акмолинской области - 4563(+56),



в Жамбылской области - 4314(+10),



в Туркестанской области - 3459(+5),



в Актюбинской области - 3440(+6),



в Мангистауской области - 3424(+2),



в Кызылординской области - 3284(+4).



В мире, по данным американского университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом превысило 58 миллионов, скончались 1 378 866 человек с подтвержденным заболеванием, выздоровели более 37 миллионов заболевших.