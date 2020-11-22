Опубликованы новые данные по заразившимся коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 21 ноября) в Казахстане зарегистрированы 756 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 125 466 случаев, из них:
в Алматы - 15594(+52),
в Нур-Султане - 15570(+59),
в ВКО - 15075 (+198),
в Атырауской области - 11523(+13),
в Карагандинской области - 10937(+18),
в ЗКО - 7730(+43),
в Алматинской области - 5521(+26),
в СКО - 5523(+91),
в Шымкенте - 5328(+5),
в Павлодарской области - 5482(+93),
в Костанайской области - 4699(+75),
в Акмолинской области - 4563(+56),
в Жамбылской области - 4314(+10),
в Туркестанской области - 3459(+5),
в Актюбинской области - 3440(+6),
в Мангистауской области - 3424(+2),
в Кызылординской области - 3284(+4).
В мире, по данным американского университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом превысило 58 миллионов, скончались 1 378 866 человек с подтвержденным заболеванием, выздоровели более 37 миллионов заболевших.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.