Бакинский КВНщик обратился к телеведущему Соловьеву

Заслуженный артист Азербайджана, участник команды КВН "Парни из Баку" Бахрам Багирзаде обратился к российскому телеведущему Владимиру Соловьеву со своей страницы в Instagram, сообщает Tengrinews.kz.



Артист высказал возмущение тем, что в своей передаче Соловьев "постоянно поливает грязью и высмеивает азербайджанский народ".



"Мой покойный отец запрещал нам разговаривать за столом в присутствии аксакалов. Папа нас учил, что надо внимательно слушать, впитывать мудрость старших и отвечать только в том случае, если тебя спросят. Хорошо это или плохо для современного мира, я не знаю, но в Азербайджане, да и на всем Кавказе, эту традицию стараются сохранять…



Наверное поэтому я решил высказаться только сейчас, так и не дождавшись голоса наших аксакалов. Правда, один аксакал и мой старший друг Чингиз Абдуллаев попытался донести позицию азербайджанского народа на вашей передаче, но… Разве может один человек, пусть и боевой в прошлом полковник, перекричать разъяренную стаю так называемых оппонентов, не обладающих элементарным воспитанием?



А теперь к делу. "…Народ не может жить в ощущении постоянной собственной вины! Нет ни одного народа, который был бы чистенький перед Богом…" Это ваши слова! Так почему вы постоянно поливаете грязью и цинично высмеиваете азербайджанский народ? Почему вы находите самые несправедливые и беспощадные слова, когда говорите о моей стране? Не хочу опускаться до примитивных предположений в заказном характере подобных высказываний или в вашей личной позиции полного неприятия всего азербайджанского, потому что время от времени вы как будто стряхиваете с себя морок и говорите про Азербайджан что-то объективное.



Есть ли у нас недостатки? Да! Есть ли у нас плохие, недостойные люди? Безусловно! Но вместе с тем, большинство жителей моей страны - это добрые, отзывчивые, трудолюбивые, талантливые, смелые и очень порядочные люди, которые бережно сохраняют свои традиции и исповедуют уважение к семейным ценностям. Азербайджан подарил миру множество гениев музыки, литературы, живописи, архитектуры. А сколько героев отдали жизнь за свободу нашей некогда огромной Родины на полях сражений Великой Отечественной!...



Продолжать можно долго… Так почему, говоря об Азербайджане, вы используете только один цвет - черный? Почему упоминание Азербайджана с вашей подачи почти всегда вызывает у зрителей шквал негатива?



Распад СССР еще не завершен… Он разрушался по живому, разрывая сердца, жизни, судьбы, семьи… Долгие годы Карабах был нашей бесконечной болью и отчаянием. Умерли наши отцы, так и дожив до его освобождения, и не мне вам объяснять, что каждое неверно высказанное слово вызывает у миллионов людей чудовищную боль… Что может исцелить эту боль? У меня есть свой ответ на этот вопрос, но мне бы хотелось, чтобы и вы подумали и ответили на него сами…", - написал Багирзаде (орфография и пунктуация сохранены).