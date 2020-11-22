Производитель раскрыл цену американской вакцины от коронавируса

Генеральный директор американской фармацевтической компании Moderna Стефан Бансель раскрыл цену на готовящуюся вакцину от коронавируса. Об этом он рассказал газете Welt am Sonntag.
По его словам, стоимость одной дозы вакцины будет составлять для европейских стран от 25 до 37 долларов в зависимости от объемов заказа. «Это справедливая цена, учитывая то, во сколько обходится лечение тяжелой формы COVID-19», — заявил он, отметив, что компания не гонится за максимальной прибылью.
Также Бансель рассказал, что до конца года Moderna произведет 20 миллионов доз вакцины, но для Европы будет доступна лишь небольшая часть. При этом он указал, что компания близка к подписанию договора с Еврокомиссией о поставках вакцины, и окончательно этот вопрос будет решен в течение нескольких дней.
Ранее сообщалось, что третья фаза испытаний вакцины от коронавируса mRNA-1273 компании Moderna показала эффективность препарата на уровне 94,5 процента. Тогда Бансель заявил о поворотном моменте в разработке препарата. «Результат промежуточного анализа дал нам первое клиническое подтверждение того, что наша вакцина может предотвращать заболевание COVID-19, в том числе в тяжелой форме», — сказал он.
19 ноября производители российской вакцины от коронавируса «Спутник V» подали заявку на сертификацию во Всемирную организацию здравоохранения. Пока организация не высказалась ни за одну вакцину против COVID-19, потому что препараты должны пройти систему оценки сначала в своей стране, потом на международном уровне.
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