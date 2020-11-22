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МВД создаст банк биометрических данных россиян и иностранцев

Просмотров:236 Опубликовано: Сегодня, 11:49
МВД создаст банк биометрических данных россиян и иностранцев
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Министерство внутренних дел России создаст централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев. Об этом сообщает ТАСС.

В течение трех лет планируется разработать базу, которая позволит идентифицировать как жителей страны, так и иностранных граждан по изображению лица и отпечаткам пальцев. Отмечается, что данная технология позволит также определять личность человека или неопознанного тела и по геномной информации путем взаимодействия с объединенной поисковой федеральной системой идентификации.

Ранее у мэрии Москвы обнаружили право на трансляцию и продажу данных с городских камер наблюдения. Согласно сайту госзакупок, власти столицы разыграли контракт на установку четырех тысяч камер в больницах на пять лет, его стоимость составила 778 миллионов рублей. Видео с камер будут передаваться на серверы единого центра хранения и обработки данных (ЕЦХД).


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 2 )

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Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 16:56
Уже 25 лет создают. Я уже 3 удостоверение скоро буду получать с чипом, с моими биометрическими данными.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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Thornhill (Посетители) Сегодня, 16:56
Тотальная слежка за населением! Всех взять под колпак!
Россия как США превращается в страну Мега-корпорацию со своим уставом и правил жизни для простых людей, оставляя людям одно право - право платить налоги!
 
 

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