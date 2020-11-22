Мамин не принял извинения премьера Украины за инцидент с поддельным тестом на COVID-19 – СМИ

Министра инфраструктуры Украины, подделавшего справку о ПЦР-тестировании, не пустили на встречу с премьером РК.
Глава Правительства РК Аскар Мамин отказался принимать извинения своего украинского коллеги Дениса Шмыгаля за оконфузившегося министра инфраструктуры, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на портал 112.ua.
По данным издания, 12 ноября в столице Казахстана прошла встреча премьер-министра страны с украинской делегацией. Ей предшествовал неприятный инцидент – служба безопасности отказалась пустить на встречу с Маминым министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, обнаружив, что предоставленная им справка о прохождении теста на коронавирус фальшивая.
Позже украинская сторона принесла извинения за произошедшее.
«Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин не принял извинения премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля за инцидент с министром инфраструктуры Криклием», - отмечает 112.ua.
Напомним, по состоянию на 22 ноября количество подтвержденных случаев заражения КВИ в Казахстане приблизилось к 125,5 тысячи.
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