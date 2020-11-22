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Мамин не принял извинения премьера Украины за инцидент с поддельным тестом на COVID-19 – СМИ

Просмотров:1424 Опубликовано: Сегодня, 13:20
Мамин не принял извинения премьера Украины за инцидент с поддельным тестом на COVID-19 – СМИ
Фото: strana.ua
Министра инфраструктуры Украины, подделавшего справку о ПЦР-тестировании, не пустили на встречу с премьером РК.

Глава Правительства РК Аскар Мамин отказался принимать извинения своего украинского коллеги Дениса Шмыгаля за оконфузившегося министра инфраструктуры, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на портал 112.ua.

По данным издания, 12 ноября в столице Казахстана прошла встреча премьер-министра страны с украинской делегацией. Ей предшествовал неприятный инцидент – служба безопасности отказалась пустить на встречу с Маминым министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, обнаружив, что предоставленная им справка о прохождении теста на коронавирус фальшивая.

Позже украинская сторона принесла извинения за произошедшее.

«Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин не принял извинения премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля за инцидент с министром инфраструктуры Криклием», - отмечает 112.ua.

Напомним, по состоянию на 22 ноября количество подтвержденных случаев заражения КВИ в Казахстане приблизилось к 125,5 тысячи.


Источник: rus.azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 6 )

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Thornhill (Посетители) Сегодня, 17:04
Наверное у кого то из украинцев поднялась температура, иначе в чём поддельность справки? У всех свои формы справок, а бланки справок не имеют международного формата и учёта выдачи и проверки)))
Недоработка ВОЗ))) ВОЗ сделал сотни миллиардов долларов на масках, перчатках, антисептиках и могли бы ещё сотни триллионы долларов сделать на единой справки всемирного учёта! lol
 
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  • Космос
 дорожник (Посетители) Сегодня, 16:43
Цитата: Neo_454
Совсем нас что ли за лошар держат?

Мы для них обезличенная орда, азиаты, типа для нас и такая "справка" сойдет. Они же "европейцы"

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • Космос
 Neo_454 (Посетители) Сегодня, 15:37
Совсем нас что ли за лошар держат?
 
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Valderrama (Посетители) Сегодня, 15:27
От руки нарисовал себе справку что ли?
Другие члены делегации на компьютере рисовали значит...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • дорожник
  • ЁмоЁ
  • бася
 Космос (Посетители) Сегодня, 14:38
Гнать их в шею или на карантин закрыть!
Какие государственные вопросы можно обсуждать с чинами из Украины, которые пытаются обмануть ещё до встречи?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • дорожник
  • бася
  • Космос
 Ingul (Посетители) Сегодня, 14:37
С недавних пор, к сожалению, в Украине все как в королевстве кривых зеркал.
 
 

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