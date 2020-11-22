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Казахстанцев будут штрафовать за ношение камуфляжной формы

Просмотров:771 Опубликовано: Сегодня, 14:41
Казахстанцев будут штрафовать за ношение камуфляжной формы
Кадр из видео
В Атырау сотрудники военной полиции разъясняют любителям камуфляжной формы, что носить ее запрещено. Можно получить штраф, сообщает корреспондент "Хабар 24", передает Tengrinews.kz.

Как отмечает телеканал, пока предупреждают, но не исключено, что будут и серьезно наказывать. В специализированных магазинах спрос на военную экипировку высокий. За хорошее качество просят довольно приемлемую цену. Поэтому и нравится людям эта одежда. Вот только носить форму разных родов войск гражданским людям запрещено.

"Да, слышал, что могут оштрафовать за это. Но мне очень нравится такая форма. Во-первых, качество хорошее. Одежда прочная, ноская, удобна в хозяйстве. Если будут штрафовать, так пусть тогда запретят магазинам продавать. Я другого варианта не вижу. Военную форму сейчас ведь можно свободно купить хоть где",- говорит житель Атырау Жандос Турланулы.

А еще к ней можно подобрать любые шевроны и нашивки разных родов войск. И никаких разрешительных документов не потребуется.

"Военная форма пользуется популярностью у гражданского населения. Они больше используют ее как спецовку или рабочую одежду. А когда гражданский в камуфляже совершает преступление, общество расценивает как преступление военнослужащего. Это подрывает имидж вооруженных сил и военнослужащих", - отметил сотрудник военной полиции Бахтияр Дауренкулов.



В Атырау с начала разъяснительной акции вынесли 28 предупреждений. При повторном нарушении будут наказывать. Штраф для физических лиц около 14 тысяч тенге, для юридических - почти 70 тысяч.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 16:55
А как различить охотничий и военный камуфляж?
Военная форма то тоже спец одежда.
Всех сантехников теперь арестовать надо, они то все в КомКах ходят. А на фото нормальная дешевая теплая куртка, которую работяга может себе позволить купить.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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касым (Посетители) Сегодня, 16:11
Некоторые молодые девушки летом одеваются так вульгарно и что теперь их сразу штрафовать как проституток что ли
 
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Neo_454 (Посетители) Сегодня, 16:07
На фото задержание вооружённых лопатой опасных преступников в камуфляже.
 
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  • Сергей Владимиров
  • DAD
  • Aleksa-N
 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 15:31
А в основном преступления совершают в милицейской форме и акиматовские в гражданских пиджаках и галстуках. Можно подумать что в Казахстане живут одни преступники
 
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  • Сергей Владимиров
  • DAD
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 15:23
Это где такое прописано?
А если полицаи в форме совершают преступление, то чей имидж они подрывают?
Кроме военных камуфляж носят лесничие, егеря и другие, их тоже штрафовать будут?
 
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  • ЁмоЁ
  • Valderrama
  • Сергей Владимиров
  • DAD
  • касым
 jokerok (Посетители) Сегодня, 14:49
гражданский в камуфляже совершает преступление, общество расценивает как преступление военнослужащего

И запретить военнослужащим носить гражданскую одежду и соответственно штрафовать. А то если военнослужащий совершит преступления в гражданке то все подумают на обычных людей! Непорядок.
Прям ходить к ним домой и смотреть в чём дома ходят. Не дай бог не в камуфляже.

Да! Ещё у нас много преступлений совершают в форме чиновника и все думают на них бедняжек. chih

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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