Казахстанцев будут штрафовать за ношение камуфляжной формы

В Атырау сотрудники военной полиции разъясняют любителям камуфляжной формы, что носить ее запрещено. Можно получить штраф, сообщает корреспондент "Хабар 24", передает Tengrinews.kz.
Как отмечает телеканал, пока предупреждают, но не исключено, что будут и серьезно наказывать. В специализированных магазинах спрос на военную экипировку высокий. За хорошее качество просят довольно приемлемую цену. Поэтому и нравится людям эта одежда. Вот только носить форму разных родов войск гражданским людям запрещено.
"Да, слышал, что могут оштрафовать за это. Но мне очень нравится такая форма. Во-первых, качество хорошее. Одежда прочная, ноская, удобна в хозяйстве. Если будут штрафовать, так пусть тогда запретят магазинам продавать. Я другого варианта не вижу. Военную форму сейчас ведь можно свободно купить хоть где",- говорит житель Атырау Жандос Турланулы.
А еще к ней можно подобрать любые шевроны и нашивки разных родов войск. И никаких разрешительных документов не потребуется.
"Военная форма пользуется популярностью у гражданского населения. Они больше используют ее как спецовку или рабочую одежду. А когда гражданский в камуфляже совершает преступление, общество расценивает как преступление военнослужащего. Это подрывает имидж вооруженных сил и военнослужащих", - отметил сотрудник военной полиции Бахтияр Дауренкулов.
В Атырау с начала разъяснительной акции вынесли 28 предупреждений. При повторном нарушении будут наказывать. Штраф для физических лиц около 14 тысяч тенге, для юридических - почти 70 тысяч.
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