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Жайдарбек Кунгужинов получил каскадерский "Оскар" за трюки в фильме "Томирис"

Просмотров:40 Опубликовано: Сегодня, 16:01
Жайдарбек Кунгужинов получил каскадерский "Оскар" за трюки в фильме "Томирис"
Фото из открытых источников
Руководитель группы каскадеров Nomad Stunts, постановщик трюков, каскадер Жайдарбек Кунгужинов выиграл премию "Таурус" Мировой академии каскадеров (США), передает корреспондент Tengrinews.kz.

В шорт-лист престижной премии, которую называют каскадерским "Оскаром", казахстанец был включен за работу над постановкой трюков в исторической драме "Томирис" режиссера Акана Сатаева.

"Для нас всех, для команды Nomad Stunts это очень важная и ценная награда. Премией "Таурус" ежегодно отмечают лучших экшен-специалистов со всего мира, – рассказывает Жайдарбек Кунгужинов. – Мы очень гордимся, что впервые в истории Казахстана наш фильм получил такую высокую оценку".

"Таурус" – ежегодная премия Мировой академии каскадеров (США), которую вручают за постановку и исполнение лучших трюков в кино. Это престижнейшая награда, которой ежегодно отмечают лучших каскадеров, постановщиков и экшен-специалистов со всего мира.

Отметим, что "Томирис" – первая картина полностью казахстанского производства, номинированная на премию "Таурус". А для Жайдарбека Кунгужинова это уже вторая номинация. В 2017 году казахстанец попал в шорт-лист премии Мировой академии каскадеров за постановку трюков в российской картине "Викинг". Однако награда тогда досталась немецкому телесериалу "Спецотряд "Кобра".

"Томирис" – очень важный проект для всей группы Nomad Stunts. Мы работали над этим фильмом по западным стандартам – нам дали необходимое количество времени на разработку экшена, подготовку актеров и репетиции. Я очень признателен Акану Сатаеву не только за то, что он доверил мне работу режиссера второго юнита (занимается съемкой батальных, массовых и экшен-сцен. – Прим.), но также за то, что большая часть трюковых сцен вошла в финальную версию фильма", - отметил Кунгужинов.

В этом году в числе претендентов на премию "Таурус" были постановщики трюков к фильмам "Капитан Марвел", "Джон Уик 3", "Форсаж: Хоббс и Шоу", "Терминатор: Темные судьбы". В номинации "Лучшая постановка трюков в иностранном фильме" Жайдарбек Кунгужинов боролся с коллегами, работавшими над фильмами "Спасти Ленинград" (Россия), "Захар Беркут" (Украина), "Касабланка" (Египет) и "Первый Король Рима" (Италия).

Награждение победителей премии "Таурус" проходило в Лос-Анджелесе на студии Paramount. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса церемония прошла онлайн на сайте премии.

Nomad Stunts – международная группа профессиональных каскадеров, которую в 2000 году организовал постановщик трюков, каскадер, заслуженный деятель РК Жайдарбек Кунгужинов. Каскадеры Nomad Stunts сотрудничают с ведущими студиями Голливуда, Болливуда и Турции. В их фильмографии работа на проектах "47 ронинов", "Неудержимые 2", "Путь домой" и другие фильмы ведущих студий Голливуда, Болливуда и Турции, а также сериалы для стриминговых сервисов Netflix и HBO.

В августе в мировой прокат вышел фильм "Мулан" студии Disney, в котором также принимали участие казахстанские каскадеры – они исполнили все сложные трюки на лошадях, а Жайдарбек Кунгужинов сыграл эпизодическую роль.


Источник: Tengrinews.kz
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