В ООН предупредили о дефолтах стран из-за COVID

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал списать долги бедным странам, или, по крайней мере, отсрочить их погашение до конца 2021 года через пандемию коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на "Новости ООН".



Из-за кризиса резко сократились потоки прямых иностранных инвестиций, финансовые операции, в том числе денежные переводы, – подчеркнул Гутерриш.



Он предупредил, что сегодня стремительно растут объемы внешней задолженности, что может обернуться неизбежной волной "суверенных дефолтов". В этой связи Гутерриш считает, что богатые государства должны пойти на списание долгов некоторым странам, или, по крайней мере, отстрочить их погашение.



Пандемия продемонстрировала хрупкость не только систем здравоохранения, но и глобальных институтов управления и многосторонних отношений. Мы должны взяться за разрешение кризиса и в ходе восстановления построить лучшее будущее, – заявил генсек ООН.



Он добавил, что без международного финансирования здесь не обойтись. Ведь сегодня, по его словам, страны, как никогда, нуждаются в финансовых средствах.