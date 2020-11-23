Данные о новых случаях коронавируса опубликовали в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 22 ноября) в Казахстане зарегистрировано 716 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 126 182 случая, из них:
в городе Алматы - 15 636 (+42),
в городе Нур-Султане - 15 610 (+40),
в ВКО - 15 263 (+188),
в Атырауской области - 11 538 (+15),
в Карагандинской области - 10 957 (+20),
в ЗКО - 7772 (+42),
в СКО - 5519 (+96),
в Алматинской области - 5533 (+12),
в городе Шымкенте - 5330 (+2),
в Павлодарской области - 5580 (+98),
в Костанайской области - 4776 (+77),
в Акмолинской области - 4624 (+61),
в Жамбылской области - 4324 (+10),
в Туркестанской области - 3461 (+2),
в Актюбинской области - 3448 (+8),
в Мангистауской области - 3426 (+2),
в Кызылординской области - 3285 (+1).
За прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 514 человек.
в городе Нур-Султан - 33, в городе Алматы - 153, в Акмолинской области - 42, в Актюбинской области - 3, в Атырауской области - 3, в ВКО - 98, в ЗКО - 7, в Карагандинской области - 11, в Костанайской области - 16, в Павлодарской области - 31, в СКО - 117.
Всего в стране от COVID-19 излечились 112 806 человек.
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