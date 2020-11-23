Данные о новых случаях коронавируса опубликовали в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 22 ноября) в Казахстане зарегистрировано 716 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтверждено 126 182 случая, из них:



в городе Алматы - 15 636 (+42),



в городе Нур-Султане - 15 610 (+40),



в ВКО - 15 263 (+188),



в Атырауской области - 11 538 (+15),



в Карагандинской области - 10 957 (+20),



в ЗКО - 7772 (+42),



в СКО - 5519 (+96),



в Алматинской области - 5533 (+12),



в городе Шымкенте - 5330 (+2),



в Павлодарской области - 5580 (+98),



в Костанайской области - 4776 (+77),



в Акмолинской области - 4624 (+61),



в Жамбылской области - 4324 (+10),



в Туркестанской области - 3461 (+2),



в Актюбинской области - 3448 (+8),



в Мангистауской области - 3426 (+2),



в Кызылординской области - 3285 (+1).



За прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 514 человек.



в городе Нур-Султан - 33,

в городе Алматы - 153,

в Акмолинской области - 42,

в Актюбинской области - 3,

в Атырауской области - 3,

в ВКО - 98,

в ЗКО - 7,

в Карагандинской области - 11,

в Костанайской области - 16,

в Павлодарской области - 31,

в СКО - 117.



Всего в стране от COVID-19 излечились 112 806 человек.