Вопрос костанайца для клуба "Что? Где? Когда?" принес ему полмиллиона тенге

22 ноября в прямом эфире прошла внеочередная специгра "Что? Где? Когда?", посвященная 45-летию телепередачи, передает Today.kz со ссылкой на Tobolinfo.kz.



В честь юбилея игры команды за столом менялись после каждого неверного ответа. На 9 раунде волчок указал на конверт с надписью Костанай. Распорядители клуба вынесли знатокам перо и ложку. Вопрос Сергея Смоленюка касался изображения этих предметов на двух картинах Рене Магритта. Он поинтересовался, что изображено в двух аналогичных картинах слева, если справа - ложка и перо, отраженные в сильно увеличенном размере.



Во время обсуждения вопроса Смоленюка за столом находилась сборная под руководством Бориса Белозерова, на вопрос решил ответить сам капитан. Но, увы, удача знатокам не улыбнулась. Как выяснилось, на творениях Магритт изобразил Пизанскую башню, а указанные предметы потому и увеличены, что на рисунках будто подпирают архитектурное строение. Очко ушло к телезрителям. Сергей Смоленюк получит 100 тысяч рублей, или около полумиллиона тенге.



Костанаец принял участие в телеигре в 8 раз, за это время отправил 1 100 вопросов. Из тех, что легли на стол знатоков, победу одержал во второй раз. В октябре этого года Сергей Смоленюк поинтересовался у участников игры: какое необычное применение во Флоренции нашли металлической складной линейке, дополняя ее предметом, находящимся в черном ящике.