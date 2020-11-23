Волонтеры ужаснулись состоянием моргов в Казахстане

Морг Актау. Фото Саиды Таукелевой

Морг Актау. Фото Саиды Таукелевой

Морг Экибастуза. Фото Саиды Таукелевой

Морг Экибастуза. Фото Саиды Таукелевой

Волонтеры республиканской группы общественного контроля пришли в ужас от состояния моргов в разных регионах Казахстана. Об этом рассказала координатор объединения Саида Таукелева, передает корреспондент Tengrinews.kz.В Казахстане несколько месяцев работает республиканская группа общественного контроля, это волонтеры, которые проверяют жалобы жителей разных регионов. Недавно добровольцы побывали в Костанайской, Павлодарской и Мангистауской областях. Общественников интересовала готовность к борьбе с эпидемией, качество услуг и состояние медучреждений."Никто не знает мой маршрут, поэтому никто не может предупредить больницы о моем приезде. Нет возможности подготовиться. Эффект внезапности позволяет увидеть объективную, настоящую картину.Сначала мы поехали в город Рудный Костанайской области. Я сказала, что хочу посетить морг. Это здание 70-го года постройки. Ремонт, наверное, в последний раз делали в советское время.Но при этом видно, что все аккуратно, стараниями медиков-патологоанатомов все содержится в опрятном виде. Но если здание уже аварийное, если шпаклевка отваливается, хоть трижды замажь, залепи скотчем, все равно будет требоваться ремонт", - рассказала она.По ее словам, в июле морг Рудного был переполнен, критически не хватало мест для трупов."Наши морги не рассчитаны на такое количество тел, вместимость реальная не больше девяти. А когда поступали десятки тел, представьте... А еще нужно проводить процедуры. Люди работают круглосуточно. При этом санитары - это не мужчины здоровые, которых мы себе представляем, а женщины. У них на тот момент не было средств защиты.Морг в Рудном страшный. Этот вопрос я подняла при акиме области. Я понимаю, что он, как руководитель области, не всегда может знать проблемы городов, а тут мы сигнализируем", - рассказала она.Саида Таукелева рассказала, что главная задача волонтеров - найти и истребить все проблемы. К примеру, во время рейда в морг Актау удалось установить отсутствие медицинского спирта. После этого недостаток сразу исправили."Морг Актау рассчитан на семь-восемь человек. Некоторые полки арендуют патологоанатомы юстиции. То есть если они переедут, то появится возможность взять еще восемь тел.А летом у них в жару сломалась холодильная система, вы представляете, какой там ужас был. В этих условиях работники морга и заразились коронавирусом, переболели, благо без летальных исходов", - рассказала она.По словам Саиды Таукелевой, такая же ситуация во многих моргах страны. Теперь волонтер планирует отправиться в Актюбинскую область."Если на модульные больницы деньги находят, то неужели на морги нельзя найти средства? На ремонт или замену оборудования в моргах? Если уже мы говорим про коронавирус и финансирование, то тогда все должно быть от и до сделано", - считает Таукелева.Отметим, что ранее было известно о проблемах морга в Уральске: здесь сломалась морозильная камера.А в Алматы был задержан директор морга.Напомним, в Таразе люди без определенного места жительства не могут попасть в местный центр социальной адаптации. У бездомных требуют ПЦР-тест с отрицательным результатом на коронавирус. Об этом ранее также рассказала Саида Таукелева.