Алматинец рассказал о мошенничестве при покупке авто

Алматинец рассказал о мошенничестве при покупке автомобиля на вторичном рынке. По его словам, после покупки машину конфисковали, так как она была в угоне. При этом кредит за авто он продолжает платить, а в суде потерпевший не проходит даже как свидетель, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Автомобилист недоумевает: документы были проверены как со стороны ЦОНа, так и со стороны банка.



"18 июля 2020 года я оформил в кредит автотранспортное средство с первоначальным взносом. Через месяц позвонил следователь и сообщил, что приобретенное автотранспортное средство переоформлялось неоднократно. Автомобиль был похищен в начале года, используя поддельную доверенность на снятие с учета и продажу, незаконно переоформлялся и продавался. Выяснилось, что я купил у перекупщика. Завели уголовное дело. Транспортное средство у меня изъяли и признали вещественным доказательством по уголовному делу", - рассказывает потерпевший.



По его словам, машину водворили на штрафстоянку. На следующий день мужчина обратился с письменным заявлением в банк о приостановлении ежемесячных выплат до выяснения обстоятельств, однако ему отказали.



"Был суд между первым потерпевшим от рук данного человека и подозреваемым, где я узнал, что органом уголовного расследования ни потерпевшей стороной, ни свидетелем я не был признан. Обратился к услугам трех адвокатов. Все они твердят, что замкнутый круг и что они ничем не могут помочь. Написал ходатайство в суд, заявление в вышестоящие органы, чтобы провели досудебное расследование и включили меня в качестве пострадавшего. А в ответ получил формальные отписки или уведомление о перенаправлении обращения", - отметил алматинец.



Мужчина добавил, что он остался без машины, но обязан выплачивать кредит за нее.



В пресс-службе Департамента полиции Алматы прокомментировали ситуацию. Отмечается, что подозреваемый задержан. В настоящее время идет судебный процесс. Как пояснили в ведомстве, алматинец, рассказавший свою историю, признан свидетелем по уголовному делу.



"Гражданину было дано разъяснение, что суд должен признать его добросовестным покупателем или обязать выплатить ему компенсацию, что будет являться законным основанием для выдачи ему транспортного средства. Машина в качестве вещественного доказательства изъята и водворена на специализированную штрафную стоянку", - пояснили в ДП Алматы.