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Тонкости маскировки, или Почему военная полиция хочет запретить носить камуфляж

Просмотров:4656 Опубликовано: Сегодня, 17:01
Тонкости маскировки, или Почему военная полиция хочет запретить носить камуфляж
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 23 ноя — Sputnik. На минувших выходных казахстанские охотники, рыболовы, туристы и дачники были обескуражены. Военные полицейские Атырауской области потребовали от них больше никогда не носить камуфляж. Дескать, нечего военную форму эксплуатировать, а то и позорить. А тех, кто не понял, пообещали в скором времени нещадно штрафовать.

Ошарашили

"Вот это да!" - воскликнули казахстанцы, ведь у многих камуфляжная одежда уже три десятка лет как входит в гардероб: она удобная и практичная. В нем и на охоту сподручно, и на рыбалку, и в турпоход. Да и на фазенде в земле покопаться – зачастую лучше одежды не найти.

Но военные полицейские атырауского гарнизона твердо, по-военному, настаивали: "Пока предупреждаем, но скоро будем безжалостно штрафовать!"

Что именно вдруг изменилось в законодательстве или, может, ранее не было доведено до общественности, военные толком объяснить не смогли.

"Военная форма пользуется популярностью у гражданского населения. Они больше используют ее как спецовку или рабочую одежду. А когда гражданский в камуфляже совершает преступление, общество расценивает как преступление военнослужащего. Это подрывает имидж вооруженных сил и военнослужащих", - сказал корреспондентам телеканала "Хабар 24" сотрудник военной полиции Атырау Бахтияр Дауренкулов.

Имидж – все

Забота о чести военной формы и имидже военнослужащих Вооруженных сил – дело правильное, с этим никто не спорит. Военный человек должен быть образцом выдержки, смелости и патриотизма. Но вот одна неурядица: в военной полиции Атырауской области забыли уточнить, на основании каких законов или подзаконных актов гражданскому человеку запрещено носить камуфляж.

А этот момент очень важный, ведь живем мы в правовом государстве, и любое разрешение или запрет должны быть четко регламентированы и находиться в правовом поле. В противном случае завтра спортсмены потребуют запретить носить трико и олимпийки - "а вдруг их обладатель совершит преступление, а подумают на честных спортсменов", повара – запретят домохозяйкам носить фартуки и колпаки, а медики категорически запретят гражданам надевать белые халаты.

Удивлен такой инициативе военных полицейских Атырауской области и известный казахстанский юрист Жангельды Сулейманов.

По его словам, согласно указу президента Казахстана, военной форма считается только при наличии погон и шевронов – нашивок, определяющих принадлежность человека к тому или иному роду войск.

"Камуфляжная одежда без погон - это не военная форма, и ее можно носить, никаких штрафов не может быть", - написал Жангельды Сулейманов на своей странице в Facebook.

Также он считает, что, если следовать логике военных полицейских, необходимо запретить ношение черных и белых перчаток, потому что они также включены в форму, черных ботинок и полуботинок, шарфов, ремней, шапок-ушанок, черных галстуков, черных сапог и много чего еще.

В сухом остатке

Чтобы понять, имеет ли гражданский человек в повседневной жизни право носить камуфляж, достаточно найти во всемирной паутине указ президента Казахстана от 25 августа 2011 года за №144 – "О военной форме одежде и знаках различия военнослужащих Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан". Здесь, уже во втором пункте первой главы, есть определение: "Военная форма одежды - форменная одежда с погонами (обмундирование), установленная законодательством Республики Казахстан".

Именно после этого и встает вопрос о том, насколько правомерно требование военных полицейских Атырауской области о том, чтобы гражданские отказались от камуфляжа.

Хотя определенные тонкости в этом вопросе все же есть.

В статье 675 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях уточняется, что незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы влечет штраф для физических лиц в размере пяти МРП – 13 890 тенге (около 32 долларов), с конфискацией одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 4 )

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ABCD (Посетители) Сегодня, 20:47
А дворники вообще могут в суд подать на ментов,они в такие же жилетки носят! А то ещё спутают с му.....ром!
 
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  • sergei 66
 степанов сергей (Посетители) Сегодня, 20:14
Идиоты-ничего другого сказать нельзя.
 
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  • Bass66
  • sergei 66
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 18:16
Честь военного может испортить только сам военный!
 
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  • sergei 66
  • non_alcoholic
  • Космос
  • Bass66
  • ABCD
 adzhanaliev (Посетители) Сегодня, 18:01
Бред полный... Я охотник и рыбак, носил камуфляжную форму и буду носить дальше...
 
 

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