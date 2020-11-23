Парень и девушка выпрыгнули с 25-го этажа в Актобе

В Актобе парень и девушка совершили суицид, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу ДП Актюбинской области.



В Центр оперативного управления 22 ноября в 07:00 поступило сообщение от жителя Актобе о том, что во дворе дома № 112 «В» в 11-ом микрорайоне города он обнаружил трупы двух молодых людей.



«Во время проверки были установлены личности, которыми оказались ранее без вести пропавшая 17-летняя девочка и ее 18-летний друг. Причиной смерти стало совершение суицида, а именно: парень с девочкой выпрыгнули с балкона подъезда, расположенного на 25 этаже вышеуказанного дома. Сотрудниками полиции были изъяты личные вещи погибших. Проводится проверка по выяснению причин и мотивов совершения суицида. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Данный факт зарегистрирован по статье 105, части 3 Уголовного кодекса РК «Доведение до самоубийства», – сообщили в полиции.



По словам начальника ДП Актюбинской области Атыгая Арыстанова, самыми распространенными причинами самоубийства у подростков являются неразделенная любовь, конфликты со сверстниками или родителями, страх за будущее, одиночество.



«Родители должны обращать внимание на эмоциональное состояние ребенка. Нужно общаться, обсуждать проблемы, учить их решать, внушайте оптимизм ребенку. Если вы не справляетесь сами, чувствуете неблагополучие в социальной, эмоциональной сфере вашего ребенка, не стесняйтесь обращаться за помощью. Не надейтесь, что все само собой пройдет и наладится. Проявите бдительность», – сказал Атыгай Арыстанов.