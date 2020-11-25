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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Раскрыта причина смерти Диего Марадоны

Просмотров:4 Опубликовано: Сегодня, 22:33
Раскрыта причина смерти Диего Марадоны
Диего Марадона Фото: Gennaro Giorgio / Shutterstock / REX
Экс-футболист сборной Аргентины Диего Марадона умер от сердечного приступа. Причину смерти бывшего игрока раскрыл его адвокат, сообщает издание Clarin.

По данным издания, Марадона перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии 25 ноября.

Ранее его госпитализировали с кровоизлиянием в мозг, однако 11 ноября Марадона был выписан из больницы после операции. Окружение экс-футболиста опровергало слухи о коронавирусе. Отмечалось, что он страдал от депрессии.

С сентября 2019-го Марадона работал в Аргентине. Специалист возглавил «Химнасия и Эсгрима», представителя элитного дивизиона чемпионата страны. Несмотря на неудачный сезон-2019/2020 контракт с тренером был продлен.

До этого Марадона работал в Мексике, где руководил клубом «Дорадос». Также в послужном списке специалиста и руководство сборной Аргентины. Вместе с командой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира в 2010 году.

В качестве футболиста Марадона известен своими выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Считается одним из величайших игроков в истории футбола.С


Источник: Lenta.ru
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