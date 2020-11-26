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Трудовым мигрантам из стран ЕАЭС предоставят равные права на пенсию

Просмотров:383 Опубликовано: Сегодня, 10:19
Трудовым мигрантам из стран ЕАЭС предоставят равные права на пенсию
Фото из открытых источников
Парламент ратифицировал соглашение о пенсионном обеспечении трудовых мигрантов из стран Евразийского экономического союза, передает корреспондент zakon.kz.

Трудовые мигранты смогут делать взносы в Единый накопительный фонд, а в случае необходимости направлять свои накопления в пенсионный фонд своей страны.

Соглашение является актуальным, так как его ратификация позволит трудовым мигрантам получать пенсию в той стране, где они работали. На наш взгляд, это справедливый способ пенсионного обеспечения трудовых мигрантов. Принятие проекта закона придаст дополнительный импульс легализации их доходов, людям выгодно делать пенсионные взносы в стране, в которой они в настоящее время работают, - отметил депутат Сената Мурат Бахтиярулы на пленарном заседании.

Трудовые мигранты также смогут получать пособия по инвалидности, а в случае смерти их родственники или наследники будут иметь право на соответствующие выплаты от государства.

По словам сенатора, соглашения о пенсионном обеспечении станет следующим этапом развития евразийской интеграции.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Aktauskii
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 11:08
То есть с трудовых мигрантов, а проще говоря с гастарбайтеров хотят хоть тиын срубить и положить в пенсионный фонд, а потом собранные пенсионные вклады пустить на помощь своим коммерческим банкам или ЛРТ, а когда трудовой мигрант обратиться за пенсией, то его будут ждать cемь кругов ада, или пошлют подальше...
 
 

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