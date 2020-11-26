Трудовым мигрантам из стран ЕАЭС предоставят равные права на пенсию

Парламент ратифицировал соглашение о пенсионном обеспечении трудовых мигрантов из стран Евразийского экономического союза, передает корреспондент zakon.kz.
Трудовые мигранты смогут делать взносы в Единый накопительный фонд, а в случае необходимости направлять свои накопления в пенсионный фонд своей страны.
Соглашение является актуальным, так как его ратификация позволит трудовым мигрантам получать пенсию в той стране, где они работали. На наш взгляд, это справедливый способ пенсионного обеспечения трудовых мигрантов. Принятие проекта закона придаст дополнительный импульс легализации их доходов, людям выгодно делать пенсионные взносы в стране, в которой они в настоящее время работают, - отметил депутат Сената Мурат Бахтиярулы на пленарном заседании.
Трудовые мигранты также смогут получать пособия по инвалидности, а в случае смерти их родственники или наследники будут иметь право на соответствующие выплаты от государства.
По словам сенатора, соглашения о пенсионном обеспечении станет следующим этапом развития евразийской интеграции.
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