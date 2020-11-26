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100-летний старик курит, пьет и не беспокоится о том, что ест

Просмотров:1153 Опубликовано: Сегодня, 11:19
100-летний старик курит, пьет и не беспокоится о том, что ест
Фото: Lad Bible
Житель Китая Чжан Кеминь в начале этого года отметил свое 100-летие. Дедушка утверждает, что всю свою жизнь курил, пил и не беспокоился о том, что он ест, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Свой юбилей он отметил 27 июня. Сейчас долгожитель живет в доме с пятью поколениями семьи.

Чжан рассказал, что до сих пор выкуривает пачку сигарет в день. Вредную зависимость он приобрел около 80 лет назад.

100-летний мужчина все еще любит выходить на улицу и гулять. В непогоду он сидит дома и смотрит телевизор. Несмотря на такой возраст, старик признался, что он испытывает единственную проблему - со слухом. Членам семьи приходится кричать, чтобы он их услышал.

Чжан Кемин рассказал, что ушел из дома в возрасте 15 лет и начал работать подмастерьем в магазине. После женитьбы он стал фермером и подрабатывал бухгалтером.

Сын Кемина рассказал, что за отцом не требуется уход, который необходим людям в его возрасте.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • Ну Ну
  • NASA
 касым (Посетители) Сегодня, 13:10
Скрытая реклама сигарет и спиртного. Очень плохая статья, противоречивая
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • касым
  • NASA
 Мужик (Посетители) Сегодня, 12:30
Возможно спонсор статьи пенсионный фонд, мол пейте и курите beer нам проще будет lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Budweiser
  • Кари
  • ЁмоЁ
  • Юрий Спассков
 Oлeг (Посетители) Сегодня, 11:31
Ну так уже давно известно что ни курение ни алкоголь, при отсутствии патологий - никак на здоровье не влияют. А вот если есть предрасположенность к болезни - то тут эти вещества сильно ускоряют процесс.

Ведь тот же никотин, сгорая, превращается в никотиновую кислоту (витамин Б-3), а алкоголь отлично разжижает кровь к примеру.

Куда хуже на здоровье человека влияет информационный шум, зависть других людей, собственная злоба, необходимость работать.

Не все правда это понимают и болеют, сами не зная почему. И врачи тут, само собой, ничего поделать не могут, т.к. так же не понимают причину.

Лично по моим наблюдениям чаще всего тяжёлыми заболеваниями болеют люди, жизнь которых направлена на зарабатывание денег. Бизнесмены, карьеристы и прочая их братия. И тут поговорка "деньги губят" обретает вполне естественный и понятный смысл.
 
 

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