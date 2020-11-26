100-летний старик курит, пьет и не беспокоится о том, что ест

Житель Китая Чжан Кеминь в начале этого года отметил свое 100-летие. Дедушка утверждает, что всю свою жизнь курил, пил и не беспокоился о том, что он ест, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.
Свой юбилей он отметил 27 июня. Сейчас долгожитель живет в доме с пятью поколениями семьи.
Чжан рассказал, что до сих пор выкуривает пачку сигарет в день. Вредную зависимость он приобрел около 80 лет назад.
100-летний мужчина все еще любит выходить на улицу и гулять. В непогоду он сидит дома и смотрит телевизор. Несмотря на такой возраст, старик признался, что он испытывает единственную проблему - со слухом. Членам семьи приходится кричать, чтобы он их услышал.
Чжан Кемин рассказал, что ушел из дома в возрасте 15 лет и начал работать подмастерьем в магазине. После женитьбы он стал фермером и подрабатывал бухгалтером.
Сын Кемина рассказал, что за отцом не требуется уход, который необходим людям в его возрасте.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz