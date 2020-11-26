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19-летняя жительница ЗКО выбросила своего новорожденного ребенка в туалет

Просмотров:67 Опубликовано: Сегодня, 13:15
19-летняя жительница ЗКО выбросила своего новорожденного ребенка в туалет
Фото из открытых источников
Уральск. 26 ноября. КазТАГ - 19-летняя жительница Западно-Казахстанской области выбросила своего новорожденного ребенка в туалет, сообщает портал «Мой город».

«Трагедия произошла 23 ноября в поселке Жанажол Казталовского района. По словам сельчан, 19-летняя девушка родила ребенка, завернула его в пакет и выбросила в туалет», – говорится в сообщении в четверг.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что девушка родила дома, ребенок был жив.

«По заключению судмедэкспертов, новорожденный малыш умер от переохлаждения. Сама девушка сейчас находится в больнице, с ней работают психологи», - рассказали в управлении здравоохранения ЗКО.

По словам сельчан, девушка является студенткой колледжа. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО факт подтвердили и сообщили, что по делу заведено уголовное дело по статье 100 (убийство матерью новорожденного ребенка) УК РК.


Источник: kaztag.kz
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