19-летняя жительница ЗКО выбросила своего новорожденного ребенка в туалет

Уральск. 26 ноября. КазТАГ - 19-летняя жительница Западно-Казахстанской области выбросила своего новорожденного ребенка в туалет, сообщает портал «Мой город».



«Трагедия произошла 23 ноября в поселке Жанажол Казталовского района. По словам сельчан, 19-летняя девушка родила ребенка, завернула его в пакет и выбросила в туалет», – говорится в сообщении в четверг.



В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что девушка родила дома, ребенок был жив.



«По заключению судмедэкспертов, новорожденный малыш умер от переохлаждения. Сама девушка сейчас находится в больнице, с ней работают психологи», - рассказали в управлении здравоохранения ЗКО.



По словам сельчан, девушка является студенткой колледжа. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза.



В пресс-службе департамента полиции ЗКО факт подтвердили и сообщили, что по делу заведено уголовное дело по статье 100 (убийство матерью новорожденного ребенка) УК РК.