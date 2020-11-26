Остров за 1,5 миллиарда тенге выставили на продажу в Казахстане

Целый остров, расположенный на Бухтарминском водохранилище, пытаются продать в Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.Объявление об этом было размещено в соцсети.За 1,5 миллиарда тенге владелец Гусиного острова предлагает 225 гектаров земли, расположенной в излюбленном месте отдыха как восточноказахстанцев, так и гостей области – на Бухтарминском водохранилище."Остров расположен на слиянии двух рек Иртыша и Бухтармы и равноудален от всех берегов, что делает его уникальным", - пишет владелец.Также упоминается, что в данном районе располагаются около 100 туристических баз, да и сам остров отлично подходит для развития туризма.Достоверность факта продажи, а главное - земли, находящейся в частной собственности, проверили в местной администрации. Ситуацию прокомментировал аким района Алтай (ранее Зыряновский район. - Прим.автора) Каликан Байгонусов."Это было в далеком 1998 году. Гусиный остров, согласно действующему на тот момент закону о земле, был куплен как земли сельскохозяйственного назначения. Позже, по желанию владельца, решением экономического суда было изменено целевое назначение участка. Земли перевели в категорию земель товарного назначения, было создано ТОО. Владелец все привел в соответствие. На данный момент участок находится в частной собственности, земля соответствует землям сельскохозяйственного назначения товарного производства", - говорит Каликан Байгонусов.По словам главы района Алтай, он в курсе объявления о продаже острова."Предполагаю, что владелец пытается продать эту землю, потому что понимает, что к сельскому хозяйству она не имеет никакого отношения, если не поставить теплицу. Но можно изменить целевое назначение, например, развивать здесь туристическое направление – это прекрасное место с чистым берегом. Любая земля может приносить пользу человеку, если в нее вкладывать свои деньги и труд", - говорит Каликан Байгонусов.По его мнению, выход в данной ситуации – написать план развития острова. Он заверил, что администрация района рассмотрит все предложения.