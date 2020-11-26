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Остров за 1,5 миллиарда тенге выставили на продажу в Казахстане

Просмотров:734 Опубликовано: Сегодня, 16:16
Остров за 1,5 миллиарда тенге выставили на продажу в Казахстане
Фото: olx.kz
Целый остров, расположенный на Бухтарминском водохранилище, пытаются продать в Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Объявление об этом было размещено в соцсети.

За 1,5 миллиарда тенге владелец Гусиного острова предлагает 225 гектаров земли, расположенной в излюбленном месте отдыха как восточноказахстанцев, так и гостей области – на Бухтарминском водохранилище.

"Остров расположен на слиянии двух рек Иртыша и Бухтармы и равноудален от всех берегов, что делает его уникальным", - пишет владелец.

Также упоминается, что в данном районе располагаются около 100 туристических баз, да и сам остров отлично подходит для развития туризма.



Достоверность факта продажи, а главное - земли, находящейся в частной собственности, проверили в местной администрации. Ситуацию прокомментировал аким района Алтай (ранее Зыряновский район. - Прим.автора) Каликан Байгонусов.

"Это было в далеком 1998 году. Гусиный остров, согласно действующему на тот момент закону о земле, был куплен как земли сельскохозяйственного назначения. Позже, по желанию владельца, решением экономического суда было изменено целевое назначение участка. Земли перевели в категорию земель товарного назначения, было создано ТОО. Владелец все привел в соответствие. На данный момент участок находится в частной собственности, земля соответствует землям сельскохозяйственного назначения товарного производства", - говорит Каликан Байгонусов.

Остров за 1,5 миллиарда тенге выставили на продажу в Казахстане


По словам главы района Алтай, он в курсе объявления о продаже острова.

"Предполагаю, что владелец пытается продать эту землю, потому что понимает, что к сельскому хозяйству она не имеет никакого отношения, если не поставить теплицу. Но можно изменить целевое назначение, например, развивать здесь туристическое направление – это прекрасное место с чистым берегом. Любая земля может приносить пользу человеку, если в нее вкладывать свои деньги и труд", - говорит Каликан Байгонусов.

По его мнению, выход в данной ситуации – написать план развития острова. Он заверил, что администрация района рассмотрит все предложения.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 19:57
Пендосам предложить под военную базу. Они даже торговаться не будут и заплатят в твёрдой валюте

Жить нужно непременно хорошо
 
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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 18:32
Все продали, вот бы открыли территорию резиденции 15 микр, чтобы люди могли к морю пройти, шашлыки пожарить.
 
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Oлeг (Посетители) Сегодня, 16:59
1,5 млрд не так дорого!

Странно но не один найденный контакт не отвечает! Администрация ВКО - понятно, время, но есть два сотовых - молчат. Не фейк ли? Я бы там ещё пасеку поставил бы!
 
 

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