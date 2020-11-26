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"Осужденные зашили глаза и рты": после резонансного видео в колонию выехала проверка

Просмотров:707 Опубликовано: Сегодня, 17:05
"Осужденные зашили глаза и рты": после резонансного видео в колонию выехала проверка
Кадры из видео
В социальных сетях распространяются видеоролики, на которых заключенные АК-159/25 города Жезказгана с зашитыми глазами и ртами рассказывают о пытках со стороны руководства колонии, а также демонстрируют наркотики и сотовые телефоны, предоставленные им якобы за молчание администрацией режимного объекта, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Видеообращения осужденных опубликованы на YouTube. Заключенные рассказывают о пытках, якобы применяемых к ним со стороны администрации АК-159/25. Также на видео заметно, что мужчины выступают с зашитыми глазами и ртами. Во время своих обращений они утверждают, что если их найдут мертвыми, значит, их убили за правду.



В ряде других роликов заключенные демонстрируют на камеру наркотики и смартфоны. Герои роликов заявляют, что марихуану и сотовые телефоны им предоставили сотрудники АК-159/25 за молчание.

После появления данных роликов в Сети ситуацию в жезказганской колонии прокомментировали в пресс-службе ДУИС по Карагандинской области. В ведомстве отметили, что в опубликованных видеообращениях запечатлены осужденные Н.Б.Баймаханова, Ж.Р.Жармаханов и М.Х.Сапаров. По данным ДУИС, все трое заключенных действительно отбывают наказание за совершение особо тяжких преступлений в учреждении АК-159/25 Департамента УИС по Карагандинской области.



"На видео трое мужчин открыто демонстрируют мобильные устройства, а также имитируют употребление наркотических веществ в камере, сопровождая комментариями о предоставлении данных запрещенных предметов сотрудниками учреждения. В целях выяснения обстоятельств в учреждение прибыла следственно-оперативная группа совместно с представителями прокуратуры и руководства Департамента УИС по Карагандинской области. В ходе расследования осужденные были опрошены, мобильные телефоны изъяты", - сообщили в ДУИС по Карагандинской области.

Стоит отметить, что АК-159/25 является учреждением смешанной безопасности, где предусмотрен камерный тип содержания осужденных, добавили в ведомстве. А осужденные, выступившие с жалобами, неоднократно привлекались к уголовной ответственности и являются злостными нарушителями установленного режима, то есть рецидивистами.

"Если по результатам служебного расследования выяснится причастность сотрудников учреждения к нарушению установленного режима, виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел, или к уголовной ответственности. В целях прозрачности ход расследования будет контролироваться руководством Комитета УИС", - добавили в пресс-службе ДУИС по Карагандинской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в СИЗО Караганды умер подозреваемый в похищении и изнасиловании 5-летней девочки из Жезказгана. По факту гибели подследственного ведется расследование.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Барабашка
 Oлeг (Посетители) Сегодня, 17:24
Наркоты в зонах - сколько хочешь и не намного она там дороже, чем на свободе. Несут её туда само собой сотрудники колонии. С телефонами та же история.
 
 

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