Всю правду о "черной пятнице" рассказала казахстанский продавец

27 ноября в Казахстане объявлено "черной пятницей". В этот день практически все компании объявляют скидки и распродажу. Корреспондент Tengrinews.kz поговорил с бывшим продавцом-консультантом магазина одного из известных американских брендов, чтобы узнать, действительно ли выгодно идти за покупками в этот день, на какие предложения стоит обратить внимание и как не попасться на уловки маркетологов.



Алматинка Малика Жалкирова (Примечание: имя изменено) проработала продавцом-консультантом два года. "Черная пятница" была ее самым нелюбимым днем в году, признается девушка. Для нее это означало сверхурочную работу, горы разбросанной одежды и толпы возмущенных людей.



"В ночь перед "черной пятницей" мы переклеивали ценники. С 10 вечера до 10 утра мы должны были успеть все поменять и рассортировать. Бывает, что ошибаешься и приклеиваешь не тот штрихкод. И тогда в сам день распродажи начинается хаос. Люди возмущаются, кричат, что мы обманываем, что никаких скидок нет на самом деле. Но на самом деле это человеческий фактор", - рассказывает Малика.



В Казахстан этот "праздник шопинга" пришел относительно недавно, однако полюбился большинству покупателей. "Скидки до 90 процентов", "Акции "2+1", "Рассрочка на год-два" - все это завлекает людей, поэтому продавцы занимаются тем, что расклеивают эти объявления на витрины, рассказывает Малика. Она признается, что до того, как начала работать консультантом, тоже считала, что все магазины обманывают и врут об огромных скидках. Но узнав кухню изнутри, называет "черную пятницу" "выгодным днем шопинга", если подходить к покупкам с умом.



"Я работала в магазине, который очень ценит свою репутацию. Поэтому скидки были реальные. Поэтому я советую в "черную пятницу" лучше выбирать известные мировые бренды, трендовые и необычные продукты.



Покупателям также лучше обратить внимание на особенные ценники - красные, желтые, с зачеркнутой ценой или найти в магазине конкретный отдел, где расположен акционный товар. Большинство магазинов действительно проводят такие акции, скидки не обман.



Самый хороший показатель, что магазин реально снизил цены на товары именно в этот период, это если на каждой вещи указана старая цена и новая. Это значит, что магазин официально оформил акцию", - делится она.



Также Малика развеяла миф о том, что в "черную пятницу" распродается самый некачественный товар.



"Обычно в скидки 90 процентов попадают товары из категории "ликвидация остатков", неходовые и несезонные модели. Запас таких товаров всегда ограничен - может не быть нужного размера или цвета, но скидка реальная. Однако нельзя сказать, что это вещи плохого качества.



В скидках 50-60 процентов можно найти вещи даже из последних коллекций.



В целом в нашем магазине мы делали скидки на все, что на витрине, кроме лимитированной или новой коллекции", - признается девушка.



Однако Малика все же советует в этот день "не бросаться на все подряд", а идти в магазин со списком. Иначе можно накупить много лишнего.



"С одной стороны, я любила "черную пятницу", потому что компания давала сотрудникам дополнительную скидку в 20-30 процентов. Поэтому я очень выгодно покупала себе вещи с ценой в минус 80 процентов. Но я сама стала жертвой своей жадности. Я пришла домой с десятью пакетами, но половину я так ни разу и не надела.



Поэтому первый вопрос, который надо себе задать во время "черной пятницы": с какой целью вы покупаете товар? Потому что он стал дешевле или потому что товар изначально был нужен?" - рассказывает она.



Еще девушка рассказала, почему "черная пятница" - это далеко не самый выгодный день для покупок в году.



"На самом деле, я считаю, экономить деньги можно круглый год. Не только в этот день стоять в огромных очередях на кассе. Например, я покупаю летнюю одежду зимой со скидками, а зимнюю одежду - летом. Не зря есть поговорка "готовь сани летом", - делится Малика.



И в конце беседы еще наша собеседница напомнила о том, что, если вы все же накупили много лишнего со скидками в "черную пятницу", вы можете вернуть товар в течение двух недель по закону "О защите прав потребителей".



Отметим, история дня распродаж берет свое начало в XIX веке в США. Каждый четвертый четверг ноября в Штатах отмечают День благодарения, а сразу после - "черную пятницу", с которой и начинается рождественский сезон. Кстати, сам термин "черная" этот день получил в 1966 году и означал километровые пробки и очереди в магазинах.