Неадекватный мужчина «забодал» Скорую в Алматы

Инцидент произошёл сегодня, 26 ноября, около полудня. «Нападение» неадеквата, записанное на регистратор, появилось в социальных сетях.На кадрах ролика видно, как машина, из которой ведётся съёмка, выезжает на улицу Казыбек би (по всей видимости, со станции скорой помощи), начинает разгоняться, но притормаживает перед пересечением с улицей Амангельды, где ей наперерез движется мужчина в джинсах, светлой толстовке и синей вязаной шапке. Увидев, что автомобиль остановился, мужчина переходит на бег, подскакивает к машине и с размаху ударяется лбом о капот, после чего картинно падает на асфальт.В комментариях к ролику сказано, что таким образом неадекват атаковал автомобиль скорой помощи. Чем закончился инцидент и получил ли нападающий травмы, не уточняется. Не исключено, что один из алматинских бомжей решил таким образом отогреться в какой-нибудь клинике. Сел в засаду возле станции медиков и бросился на первую же попавшуюся машину.