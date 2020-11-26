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Неадекватный мужчина «забодал» Скорую в Алматы

Просмотров:199 Опубликовано: Сегодня, 19:06
Неадекватный мужчина «забодал» Скорую в Алматы
Кадр из видео
Инцидент произошёл сегодня, 26 ноября, около полудня. «Нападение» неадеквата, записанное на регистратор, появилось в социальных сетях.

На кадрах ролика видно, как машина, из которой ведётся съёмка, выезжает на улицу Казыбек би (по всей видимости, со станции скорой помощи), начинает разгоняться, но притормаживает перед пересечением с улицей Амангельды, где ей наперерез движется мужчина в джинсах, светлой толстовке и синей вязаной шапке. Увидев, что автомобиль остановился, мужчина переходит на бег, подскакивает к машине и с размаху ударяется лбом о капот, после чего картинно падает на асфальт.

В комментариях к ролику сказано, что таким образом неадекват атаковал автомобиль скорой помощи. Чем закончился инцидент и получил ли нападающий травмы, не уточняется. Не исключено, что один из алматинских бомжей решил таким образом отогреться в какой-нибудь клинике. Сел в засаду возле станции медиков и бросился на первую же попавшуюся машину.



Источник: kolesa.kz
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