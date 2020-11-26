Мэр Киева Виталий Кличко выпустил сборник своих цитат, ставших мемами

Книга-гармошка содержит 14 высказываний, сделанных Кличко во время выступлений, и иллюстрирована карикатурами на него.
Мэр Киева, бывший боксер Виталий Кличко выпустил сборник собственных цитат "Хто не чув, той побачить!" ("Кто не слышал, тот увидит!"), передает Today.kz со ссылкой на Kommersant.
Книга-гармошка содержит 14 высказываний, сделанных Кличко во время выступлений, и иллюстрирована карикатурами на него.
"Скажу, как человек, который умеет посмеяться над собой, не обижаться на шутки над собой. Я рад, что такая книга, иллюстрированная, будет поднимать настроение людям", - сказал Кличко во время презентации.
В числе своих любимых выражений Кличко назвал высказывание о "завтрашнем дне", сделанное в 2014 году. Напомним, отвечая на вопрос о перспективах развития Киева, Виталий Кличко сказал, что смотреть в завтрашний день "могут не только лишь все, мало кто может это делать".
В числе других цитат, вошедших в сборник: "У меня два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабмине", "Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть" и "Хватит шастать без настоятельной потребности".
Книга будет выпущена тиражом в 3 тысячи экземпляров, а средства с продажи пойдут на благотворительность.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.