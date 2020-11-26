Мэр Киева Виталий Кличко выпустил сборник своих цитат, ставших мемами

Книга-гармошка содержит 14 высказываний, сделанных Кличко во время выступлений, и иллюстрирована карикатурами на него.



Мэр Киева, бывший боксер Виталий Кличко выпустил сборник собственных цитат "Хто не чув, той побачить!" ("Кто не слышал, тот увидит!"), передает Today.kz со ссылкой на Kommersant.



Книга-гармошка содержит 14 высказываний, сделанных Кличко во время выступлений, и иллюстрирована карикатурами на него.



"Скажу, как человек, который умеет посмеяться над собой, не обижаться на шутки над собой. Я рад, что такая книга, иллюстрированная, будет поднимать настроение людям", - сказал Кличко во время презентации.



В числе своих любимых выражений Кличко назвал высказывание о "завтрашнем дне", сделанное в 2014 году. Напомним, отвечая на вопрос о перспективах развития Киева, Виталий Кличко сказал, что смотреть в завтрашний день "могут не только лишь все, мало кто может это делать".



В числе других цитат, вошедших в сборник: "У меня два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабмине", "Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть" и "Хватит шастать без настоятельной потребности".



Книга будет выпущена тиражом в 3 тысячи экземпляров, а средства с продажи пойдут на благотворительность.