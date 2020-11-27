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Казахстанцам грозит штраф за незаконную передачу ЭЦП третьим лицам

Просмотров:436 Опубликовано: Сегодня, 09:05
Казахстанцам грозит штраф за незаконную передачу ЭЦП третьим лицам
Фото из открытых источников
Представитель пресс-службы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Нуржан Дуйсебай.

Казахстанцам грозит штраф в размере 400 тысяч тенге за незаконную передачу ЭЦП третьим лицам. Об этом предупредили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

По данным ведомства, в последнее время участились жалобы со стороны казахстанцев на передачу ЭЦП третьим лицам. Только за 2020 год установлены около 30 подобных фактов. В прошлом году зарегистрированы более 50 административных дел.

"Важно помнить, что ЭЦП равнозначна собственноручной подписи подписывающего лица и влечет одинаковые юридические последствия. Чтобы обезопасить себя и не стать жертвой мошенничества, министерство рекомендует не передавать ЭЦП третьим лицам, в случае утери немедленно перевыпустить ее, а также сменить пароль со стандартного на более сложный", - отметил представитель пресс-службы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Нуржан Дуйсебай.


Источник: Tengrinews.kz
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