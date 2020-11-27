Уехали-прибыли: в Казахстане наихудшая в ЕАЭС ситуация с миграцией

Среди стран Евразийского экономического союза в Казахстане и Кыргызстане зафиксирован миграционный отток по итогам трех кварталов, сообщает LS
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За девять месяцев 2020 года Казахстан покинули 21 079 человек, а прибыли 9233. Миграционный отток, следовательно, составил 11 846 человек, или 63 человека на 100 тыс. населения. Об этом ранее писал LS с подробной информацией о новых местах проживания казахстанских мигрантов, их уровне образования, специальностях и т.д.
В то же время в Кыргызстане миграционный отток составил 3103, или 47,6 человека, на 100 тыс. населения. Из соседней страны эмигрировали 3992 человека против 889 прибывших. Об этом свидетельствуют данные Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
В остальных странах ЕАЭС наблюдается положительная разница. Так, в России миграционный прирост составил 81 653 человека, или 55,6 на 100 тыс. населения (433 401 человек приехал, 351 748 – уехали), в Армении – 2 800 человек, или 94,3 на 100 тыс. населения (29 900 прибыли, 27 100 выбыли).
Отметим, что ЕЭК не предоставил данных по Беларуси за январь-сентябрь 2020 года. По итогам I полугодия в стране наблюдался прирост в 82 человек – иммигрировали 11 097 человек, выбыли – 11 015 человек.
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