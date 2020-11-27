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Русский язык останется официальным в Киргизии

Просмотров:146 Опубликовано: Сегодня, 12:03
Русский язык останется официальным в Киргизии
Фото: Владимир Воронин / AP
Конституционное совещание Киргизии не приняло инициативу лишить русский язык статус официального. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Конституционную норму, по которой русский язык является официальным в стране, было решено оставить.

26 ноября член Конституционного совещания, общественный деятель Садирдин Торалиев заявил, что нужно оставить государственным языком киргизский, а остальные «развивать другими законами». «У русского официальный статус. Мы привыкли к нему и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть», — сказал он и предложил лишить русский язык статуса официального.

Согласно Конституции Киргизии, государственным языком в стране является киргизский язык, в качестве официального используется русский язык.

17 ноября киргизские парламентарии вынесли на общественное обсуждение законопроект о назначении референдума по новой Конституции. Проведение референдума предлагается совместить с досрочными выборами президента Киргизии, которые назначены на 10 января.

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. Сторонники не прошедших избирательный барьер партий устроили массовые протесты, которые закончились отставками руководства страны. ЦИК признал итоги голосования недействительными. Внеочередные президентские выборы намечены на 10 января 2021 года.


Источник: lenta.ru
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