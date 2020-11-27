«Шмотки важнее образования?»: Казахстанский школьник обратился к чиновникам

Эмоциональное видеообращение мальчика к министрам здравоохранения и образования, а также к главному санврачу страны опубликовала его мама на своей странице в Facebook. На видео ребенок просит чиновников вернуть школьников к традиционному формату обучения, передает ИА «NewTimes.kz».«Мой сын Ерали попросил меня опубликовать тут его обращение к министрам. Его достало онлайн-обучение, он хочет в школу. Ребенок реально очень скучает по школе и чуть не плачет», – пишет Анастасия Ахметова в описании к ролику.В своем обращении школьник спрашивает, когда дети вернутся в родные стены учебных учреждений, так как они уже год учатся в онлайн-формате.Ерали отметил, что пик коронавируса уже прошел, а значит, дети могут пойти в школу.«Пик коронавируса прошел. Почему барахолки работают, а школы нет? Торговые центры работают, а школы нет? Неужели шмотки важнее образования? Почему рестораны открыты, бары открыты, а школы нет? Неужели право взрослых поесть и выпить важнее учебы детей? Мы имеем полное право на нормальную учебу по Конституции. Почему нарушаются наши права? Вместо школьного образования мы имеем жалкое подобие. Верните нас в школы!Вы, чиновники, наверное, думаете, что раз мы дети, то с нами можно как угодно. Мы же не выйдем с демонстрациями на улицы. Я призываю всех детей, кого тоже достало это дурацкое онлайн-обучение, запишите обращение к чиновникам. Может быть, тогда мы будем услышаны, может быть, тогда откроют школы», – заявил школьник.