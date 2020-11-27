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Кто обязан представить декларацию с 1 января 2021 года

Просмотров:325 Опубликовано: Сегодня, 15:46
Кто обязан представить декларацию с 1 января 2021 года
Фото из открытых источников
С 1 января 2021 года в Казахстане поэтапно вводится всеобщее декларирование населения. Какие лица обязаны представить декларацию об активах и каковы обязательства на первом этапе - читайте в данной статье - zakon.kz.

Этапы всеобщего декларирования

Всеобщее декларирование вводится в четыре этапа.

Первый этап

С 1 января 2021 года (1 этап) декларация об активах и обязательствах (далее – декларация) представляется следующими физическими лицами, являющимися на 1 января года представления декларации:

- лицами, занимающими ответственную государственную должность, и их супругами;
- лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, и их супругами;
- лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супругами;
- лицами, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан" и законами Республики Казахстан "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".

Второй этап

С 1 января 2023 года декларирование для работников государственных учреждений и их супругов, а также работников субъектов квазигосударственного сектора и их супругов.

Третий этап

С 1 января 2024 года декларирование руководителей и учредителей юридических лиц и их супругов, индивидуальных предпринимателей и их супругов.

Четвертый этап

С 1 января 2025 года декларирование остальных категорий граждан.

Лица, обязанные предоставить декларацию об активах и обязательствах на 1 этапе

Так, согласно статье 1 Закона о противодействии коррупции:

лицо, занимающее ответственную государственную должность,

· это лицо, занимающее должность, которая установлена Конституцией РК, конституционными и иными законами РК для непосредственного исполнения функций государства и полномочий государственных органов,

· в том числе депутат Парламента РК,

· судья,

· а равно лицо, занимающее согласно законодательству РК о государственной службе политическую государственную должность либо административную государственную должность корпуса "А";

лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций,

· это государственный служащий в соответствии с законами РК о государственной службе,

· депутат маслихата,

· а также лицо, временно исполняющее обязанности, предусмотренные государственной должностью, до назначения его на государственную службу;

лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций,

· это лицо, избранное в органы местного самоуправления;

· гражданин, зарегистрированный в установленном законом РК порядке в качестве кандидата в Президенты РК,

· депутаты Парламента РК или маслихатов,

· акимы городов районного значения, поселков, сел, сельских округов,

· а также в члены выборного органа местного самоуправления;

· служащий, постоянно или временно работающий в органе местного самоуправления, оплата труда которого производится из средств государственного бюджета РК;

· лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора,

· служащие Национального Банка РК и его ведомств;

· служащие уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, действующие в соответствии с законодательством РК об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации,

· служащие уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (подпункт 4) статьи 1 Закона о противодействии коррупции).

Сроки и порядок представления декларации

Декларация представляется по месту жительства (пребывания):

· в случае представления на бумажном носителе – не позднее 15 июля текущего года, в котором возникло обязательство по представлению декларации;

· в случае представления в электронном виде – не позднее 15 сентября текущего года, в котором возникло обязательство по представлению декларации.

Декларацию можно предоставить через портал электронного правительства

Прием налоговой отчетности (декларация об активах и обязательствах физического лица формы 250.00) Заказать

Кандидаты и их супруги представляют декларацию до регистрации в качестве кандидата и отражают сведения на первое число месяца начала срока выдвижения.

Лица, желающие стать крупными участниками банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющим инвестиционным портфелем представляют декларацию до даты подачи в уполномоченный орган заявления о приобретении статуса крупного участника банка, статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации, статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем. Сведения в декларации указываются на первое число месяца представления данной декларации.

Таким образом, если физическое лицо по состоянию на 1 января 2021 года являлось лицом, занимающим ответственную государственную должность, лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо супругом (супругой) указанных лиц, то у него возникают обязательства по представлению декларации в срок не позднее 15 июля на бумажном носителе либо 15 сентября в электронном виде.

Следует отметить, что сведения в декларации указанными лицами отражаются по состоянию на 31 декабря 2020 года.

В случае, если физическое лицо является кандидатом в соответствии с законами о выборах, о противодействии коррупции, то такое лицо и его супруга (супруг) представляют декларацию до регистрации в качестве кандидата и отражает сведения на первое число месяца начала срока выдвижения.

Лицо, желающее стать крупными участником банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющим инвестиционным портфелем в соответствии с Законами о банках, о страховой деятельности, о рынке ценных бумаг, представляет декларацию до даты подачи в уполномоченный орган заявления о приобретении такого статуса с отражением сведений на первое число месяца представления данной декларации.


Источник: zakon.kz
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