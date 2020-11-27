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Виновата Италия, а не Китай - эпидемиолог о пандемии

Просмотров:277 Опубликовано: Сегодня, 20:56
Виновата Италия, а не Китай - эпидемиолог о пандемии
Фото из открытых источников
Сейчас в мире распространяется мутировавший итальянский штамм коронавируса. Такое заявление сделал немецкий эпидемиолог Александр Кекуле, сообщает zakon.kz.

В интервью ZDF он объяснил, что человечество имеет дело с итальянским штаммом SARS-CoV-2, который доминирует над уханьской разновидностью и возник на севере страны

Возможным это стало из-за того, что в Европе никто не обратил внимания на опасность инфекции.

Стартовый выстрел для глобальной пандемии был сделан в Северной Италии, — цитирует РИА "Новости" специалиста.

Правительство Германии эпидемиолог обвинил в том, что, несмотря на предостережения врачей о наступлении и опасности второй волны, власти к ним не прислушались. Такие вирусы, как возбудитель COVID-19, распространяются "не по дням, а по часам", особенно в холодное время года, подчеркнул Кекуле.

Он добавил, что теперь Германия столкнулась с "настоящим противником".

Напомним, по последним данным в мире зарегистрировано уже более 60 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами вируса стали свыше 1,4 миллиона человек. Больше всего заболевших зарегистрировано в США, Индии и Бразилии.


Источник: zakon.kz
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