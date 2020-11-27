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На 10 лет осудили командира в Шымкенте за то, что из его части похитили автоматы

Просмотров:153 Опубликовано: Вчера, 23:15
На 10 лет осудили командира в Шымкенте за то, что из его части похитили автоматы
Фото из открытых источников
В Шымкенте закончился суд над командиром части. В феврале текущего года из нее пропали 29 автоматов, сообщает zakon.kz.

Бывший военный с приговором не согласился, передает КТК.

Ержана Даутова приговорили к 10 годам. Их он проведет в колонии средней безопасности.

Его признали виновным во взяточничестве и халатности. Кроме того, по словам бывших солдат-срочников, он избивал их и вымогал деньги. У командира были определенные ценники на увольнительные, отпуска и даже повышение по званию.

Это он спровоцировал печально известного Абылая Балгынбая на побег. В ночь с 19 на 20 февраля дезертир украл из части 29 автоматов Калашникова и почти столько же пистолетов Макарова и сбежал.

Вечером того же дня его задержали в Алматы.

За кражу оружия Балгынбая также приговорили к 10 годам колонии. Его сообщники получили от трех до восьми лет.

Спор с судьей ни к чему не привел, теперь Ержан Даутов собирается подавать апелляцию.



Источник: zakon.kz
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