Опубликованы данные о новых случаях коронавируса в Казахстане

О ситуации с коронавирусом в Казахстане рассказали в Минздраве, передает корреспондент Tengrinews.kz.



За прошедшие сутки (29 ноября) в стране зарегистрированы 794 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 131 659 случаев, из них:



в ВКО - 16 316 (+125),

в городе Алматы - 16 103 (+70),

в городе Нур-Султане - 16 043 (+54),

в Атырауской области - 11 633 (+17),

в Карагандинской области - 11 102 (+25),

в ЗКО - 8038 (+44),

в СКО - 6399 (+108),

в Павлодарской области - 6375 (+121),

в Алматинской области - 5714 (+32),

в городе Шымкенте - 5365 (+4),

в Костанайской области - 5299 (+87),

в Акмолинской области - 5163 (+91),

в Жамбылской области - 4422 (+11),

в Актюбинской области - 3484 (+3),

в Туркестанской области - 3478 (+1),

в Мангистауской области - 3435 (+1),

в Кызылординской области - 3290 (+0).