Опубликованы данные о новых случаях коронавируса в Казахстане

О ситуации с коронавирусом в Казахстане рассказали в Минздраве, передает корреспондент Tengrinews.kz.
За прошедшие сутки (29 ноября) в стране зарегистрированы 794 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 131 659 случаев, из них:
в ВКО - 16 316 (+125), в городе Алматы - 16 103 (+70), в городе Нур-Султане - 16 043 (+54), в Атырауской области - 11 633 (+17), в Карагандинской области - 11 102 (+25), в ЗКО - 8038 (+44), в СКО - 6399 (+108), в Павлодарской области - 6375 (+121), в Алматинской области - 5714 (+32), в городе Шымкенте - 5365 (+4), в Костанайской области - 5299 (+87), в Акмолинской области - 5163 (+91), в Жамбылской области - 4422 (+11), в Актюбинской области - 3484 (+3), в Туркестанской области - 3478 (+1), в Мангистауской области - 3435 (+1), в Кызылординской области - 3290 (+0).
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.