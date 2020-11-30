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Казахстанка стала второй на Junior Eurovision 2020

Просмотров:121 Опубликовано: Сегодня, 08:24
Казахстанка стала второй на Junior Eurovision 2020
Фото: khabar.kz
Каракат Башанова заняла 2 место на международном песенном конкурсе Junior Eurovision 2020, передает Today.kz.

По итогам голосования телезрителей и жюри юная исполнительница из Алматинской области набрала 152 балла. В гранд финале она исполнила песню Forever, посвященную отцу, которого она потеряла 5 лет назад.

"Я думаю, это победа всего Казахстана. Спасибо всем за поддержку и за голоса. Впереди нас ждет еще много достижений", - сказала Каракат.

Победу на престижном музыкальном конкурсе одержала исполнительница из Франции, набравшая 200 баллов, третье место у представительницы Испании с результатом 133 балла.

В этом году в финале участвовали 12 исполнителей. Победителя определили по итогам голосования жюри и онлайн-голосования телезрителей.

Казахстан принимал участие в песенном конкурсе в третий раз. Ранее на нем выступали Данэлия Тулешова и Ержан Максим.



Источник: today.kz
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