КазТАГ стало известно, где находится миллиардер Булат Утемуратов на фоне слухов о его аресте

Алматы. 30 ноября. КазТАГ – Экс-банкир и глава запрещенной в Казахстане организации «ДВК» Мухтар Аблязов сообщил о том, что казахстанский миллиардер Булат Утемуратов находится под домашним арестом, передает корреспондент агентства.
«Сейчас он (Утемуратов – КазТАГ) или арестован Каримом Масимовым (председателем комитета национальной безопасности – КазТАГ) по поручению Назарбаева, или находится под домашним арестом, или запретом покидать Казахстан», - сообщил Аблязов на своей странице в социальной сети.
По утверждению Аблязова, Утемуратов якобы является подставным собственником различных активов «на сумму не менее $5 млрд» – беглый банкир называет миллиардера «кошельком Назарбаева».
«Против Болата Утемуратова выдвинуты обвинения, что он якобы помогал скрывать активы мне, Мухтару Аблязову», - утверждает Аблязов.
Редакция МИА КазТАГ обратилась к нескольким представителям Утемуратова, в том числе в компанию «Верный Капитал», основателем которой является Утемуратов.
В компании сообщили, что «в настоящее время Булат Утемуратов находится в городе Нур-Султан и продолжает работу с фокусом на общественную деятельность».
Также в письме компании в адрес КазТАГ пояснили, что действительно Утемуратов и ряд лиц проходят ответчиками по гражданскому иску АО «БТА Банк».
«Данный иск был первоначально предъявлен АО «БТА Банк» к Мухтару Аблязову и Ильясу Храпунову в 2015 году. В соответствии с последовавшим за ним расширением списка ответчиков в их состав в ноябре 2020 года были включены Булат Утемуратов и ряд лиц, входящих в его бизнес-структуру», - отметили в компании «Верный капитал».
«Основанием для предъявления этого иска послужили ложные документы, предоставленные АО «БТА Банк» и его юристами. Требования по иску будут опротестованы в ближайшее время», - заключили в письме компании Утемуратова.
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