«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 30 Ноября
+5...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 423.87 KZT
  • €1 = 505.25 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

КазТАГ стало известно, где находится миллиардер Булат Утемуратов на фоне слухов о его аресте

Просмотров:1612 Опубликовано: Сегодня, 12:55
КазТАГ стало известно, где находится миллиардер Булат Утемуратов на фоне слухов о его аресте
Фото из открытых источников
Алматы. 30 ноября. КазТАГ – Экс-банкир и глава запрещенной в Казахстане организации «ДВК» Мухтар Аблязов сообщил о том, что казахстанский миллиардер Булат Утемуратов находится под домашним арестом, передает корреспондент агентства.

«Сейчас он (Утемуратов – КазТАГ) или арестован Каримом Масимовым (председателем комитета национальной безопасности – КазТАГ) по поручению Назарбаева, или находится под домашним арестом, или запретом покидать Казахстан», - сообщил Аблязов на своей странице в социальной сети.

По утверждению Аблязова, Утемуратов якобы является подставным собственником различных активов «на сумму не менее $5 млрд» – беглый банкир называет миллиардера «кошельком Назарбаева».

«Против Болата Утемуратова выдвинуты обвинения, что он якобы помогал скрывать активы мне, Мухтару Аблязову», - утверждает Аблязов.

Редакция МИА КазТАГ обратилась к нескольким представителям Утемуратова, в том числе в компанию «Верный Капитал», основателем которой является Утемуратов.

В компании сообщили, что «в настоящее время Булат Утемуратов находится в городе Нур-Султан и продолжает работу с фокусом на общественную деятельность».

Также в письме компании в адрес КазТАГ пояснили, что действительно Утемуратов и ряд лиц проходят ответчиками по гражданскому иску АО «БТА Банк».

«Данный иск был первоначально предъявлен АО «БТА Банк» к Мухтару Аблязову и Ильясу Храпунову в 2015 году. В соответствии с последовавшим за ним расширением списка ответчиков в их состав в ноябре 2020 года были включены Булат Утемуратов и ряд лиц, входящих в его бизнес-структуру», - отметили в компании «Верный капитал».

«Основанием для предъявления этого иска послужили ложные документы, предоставленные АО «БТА Банк» и его юристами. Требования по иску будут опротестованы в ближайшее время», - заключили в письме компании Утемуратова.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика