«Астана, жди голодных бунтов»: Финансист предрекает волнения среди казахстанцев

Известный отечественный финансовый консультант Расул Рысмамбетов, опираясь на данные госстатистики, отмечает, что во втором квартале (апрель-май-июнь) этого года средняя казахстанская семья пускала на еду 56,4% всех расходов. Это, как добавляет эксперт, отражается на закредитованности населения. «Астана, жди голодных бунтов» — предупреждает спикер.



В беседе с корреспондентом ИА «NewTimes.kz» Расул Рысмамбетов делает ремарку, отмечая, что голодные бунты — пока фигуральное выражение, однако если экономика быстро не выправится, то оно станем реальным.



«Если правительство сощурит глазки и вглядится в мелкие цифирки над каждым столбцом, то оно убедится, что такая ситуация уже была весь 2019 год (49+% на еду). И это мы еще не видели второе полугодие 2020 года. У меня две версии. Первая — все казахстанские семьи перешли на хотя бы красную икру, нормальные трюфеля и парагвайскую говядину (которая, как известно, тает во рту) и по выходным — японский вагю. Вторая — в 2019, 2020 годах снижаются доходы людей, увеличиваются расходы, и люди едят и едят. Потому что еда — уникальный товар. При повышении цен на продовольствие, люди не смогут сократить его потребление. Можно отложить ремонт, штопать носки, но спрос на еду надо удовлетворять вовремя, иначе можно и умереть с голоду», — написал в Facebook финансист.



Как добавил эксперт, «отсюда у нас рост кредитов на утюги и электрочайники, отсюда и повышенный спрос на социально-картонное жилье, отсюда и большой привет экономике в 2021 году. Люди проедают свои деньги, на квартиру, одежду просто меньше и меньше денег. А коммуналка ведь еще растет».



«Хочу успокоить наше правительство, что есть немало стран, где ситуация хуже, чем у нас. Нам есть куда расти (по расходам на еду) и есть куда падать (в финансовую пропасть можно падать всю жизнь). Девятая по размеру в мире страна не может себя прокормить. Но кормит дубайских и лондонских строителей и риэлторов. Сюда в пост могут прийти боты, но учтите, что деньги, который правительство тратит на ботов — на эти деньги можно было бы накормить тысячи голодных семей и вылечить сотни больных детей», — написал в посте Расул Рысмамбетов.



Как добавляет спикер, с активным строительством социального жилья и развития государственных программ ипотечного кредитования — государство таким образом поддерживает строительные компании, однако ипотечные платежи постепенно загоняют людей в мелкие кредиты на ремонт, мебель и бытовую технику, оставляя все меньше средств на образование, лечение и другие статьи расходов.



«Рост удельной доли расходов на продовольствие и может быть одним из последствий потому, что и значительная доля продовольствия — импорт», — уверен собеседник.



При этом у Расула Рысмамбетова свое видение того, как решить назревшую проблему.



«Чтобы люди не проедали все свои заработки, наверное, нужно контролировать цены на продовольствие через активное развитие своего производства. Местный производитель и переработчик сельхозпродукции должен полностью обеспечить нас базовыми продуктами. Президент неоднократно говорил про развитие производственной кооперации, однако это не выполняется. Кроме того, активный импорт продовольствия выкашивает местных производителей и это в течение 2-3 лет приведет к тому, что из местного продовольствия у нас будет только вода и хлеб», — говорит эксперт.



Как отмечает спикер, правительству стоит прекратить активно поддерживать своих друзей-строителей, перестать создавать перенаселенные города, обеспечить комфортные условия по всему Казахстану, развивать и малые города, где лучше себя чувствует сельхозпроизводитель.



«Кроме того, любой казахстанский производитель должен получить нормальные условия для экспорта своей продукции по всему Казахстану и за его пределы. Одним словом, ситуация в которой мы сейчас оказались, — это результат плохой работы несколько правительств подряд, которые не совсем понимали куда они ведут экономику и государство», — резюмирует Расул Рысмамбетов.