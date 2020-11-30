Алматы. 30 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане есть политически мотивированные салафиты, они умело конспирируются, сообщил директор Центра прикладных исследований религии «Мысль» – партнер проекта «Горячая линия-114» Аскар Сабдин.



«В Казахстане более 20 тыс. последователей так называемых деструктивных религиозных течений, по данным наших силовых органов. (…) Есть в Казахстане и так называемые политически мотивированные салафиты. Они умело конспирируются и не раскрываются», - сказал Сабдин в понедельник на пресс-конференции, посвященной проекту «Горячая линия 114».



По его словам, их количество уже несколько лет держится на этом уровне.



Наиболее крупные деструктивные религиозные течения в Казахстане, это течения, которые идентифицируют себя с салафитами.



«Наверное, наибольшее количество этих салафитов относит себя к так называемому мадхализму. Это течение связано с проповедником Мадхали», - сказал Сабдин.