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Тайсон признался в употреблении марихуаны перед боем с Джонсом

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:01
Тайсон признался в употреблении марихуаны перед боем с Джонсом
Фото: Joe Scarnici / USA TODAY Sports / Reuters
Американский боксер Майк Тайсон признался в употреблении марихуаны перед боем с соотечественником Роем Джонсом-младшим. Его слова приводит New York Post.

«Конечно, я курил перед боем. Не могу остановиться», — заявил 54-летний спортсмен. Американец подчеркнул, что никогда не собирался бросить употребление наркотика, так как это не вредит ему. «Это то, что я хочу делать, этому нет никаких объяснений. Это не закончится», — заметил Тайсон.

Выставочный поединок Тайсона и Джонса прошел 29 ноября и завершился вничью. Оба боксера остались недовольны результатом противостояния. Также спортсмены выразили желание провести повторный бой.

В конце апреля Тайсон заявил о желании вернуться на профессиональный ринг ради благотворительных турниров. Американец не проводил бои с 2005 года.

Джонс удерживал титулы в среднем, полутяжелом и тяжелом весе. Американец завершил карьеру в феврале 2018-го.


Источник: lenta.ru
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