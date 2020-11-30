Крымский отель признали лучшим в мире

Крымский отель Mriya Resort & SPA стал лучшим сразу в трех номинациях ежегодной премии World Travel Awards. Об этом сообщается на сайте организации.
Пятизвездочный отель, находящийся в Ялте, признали «ведущим мировым курортом», «ведущим мировым премиальным курортом для отдыха с семьей» и «ведущим мировым оздоровительным курортом».
Генеральный директор Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян отметил, что отель получает «туристический "Оскар"» шестой год подряд. По его словам, организаторы премии оценивали объекты по множеству критериев, в том числе уровню сервиса, социальной и экологической ответственности, политике по отношению к сотрудникам и развитию инфраструктуры.
«Всего таких критериев более ста. В этом году к ним добавилось поведение компании в период пандемии и протокол безопасности», — рассказал Саруханян.
World Travel Awards — авторитетная премия в туристической индустрии, основанная в 1994 году. Финальная церемония награждения состоялась 27 ноября в Москве.
Ранее сообщалось, что Крым вошел в тройку самых популярных направлений у россиян для новогоднего отдыха. Вместе с ним рейтинг возглавили Сочи и Калининградская область.
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