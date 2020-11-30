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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Крымский отель признали лучшим в мире

Просмотров:738 Опубликовано: Сегодня, 17:21
Крымский отель признали лучшим в мире
Фото: mriyaresortspa.com
Крымский отель Mriya Resort & SPA стал лучшим сразу в трех номинациях ежегодной премии World Travel Awards. Об этом сообщается на сайте организации.

Пятизвездочный отель, находящийся в Ялте, признали «ведущим мировым курортом», «ведущим мировым премиальным курортом для отдыха с семьей» и «ведущим мировым оздоровительным курортом».

Генеральный директор Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян отметил, что отель получает «туристический "Оскар"» шестой год подряд. По его словам, организаторы премии оценивали объекты по множеству критериев, в том числе уровню сервиса, социальной и экологической ответственности, политике по отношению к сотрудникам и развитию инфраструктуры.

«Всего таких критериев более ста. В этом году к ним добавилось поведение компании в период пандемии и протокол безопасности», — рассказал Саруханян.

World Travel Awards — авторитетная премия в туристической индустрии, основанная в 1994 году. Финальная церемония награждения состоялась 27 ноября в Москве.

Ранее сообщалось, что Крым вошел в тройку самых популярных направлений у россиян для новогоднего отдыха. Вместе с ним рейтинг возглавили Сочи и Калининградская область.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 2 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 18:37
А почему на фото к статье Балаклава?

Жить нужно непременно хорошо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tolk
 babe (Посетители) Сегодня, 17:50
Отель действительно шикарный!
 
 

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