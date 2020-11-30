На Солнце произошел мощный взрыв

На Солнце 29 ноября произошел взрыв, ставший самой мощной вспышкой за последние три года. Ей был присвоен четвертый балл по пятибалльной шкале, и по выбросу энергии она уступает только вспышкам Х класса. Об этом сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии ФИАН.



Взрыв произошел на стороне Солнца, невидимой с Земли, поэтому существует вероятность, что мощность вспышки была значительно сильнее, чем это следует из показаний космических детекторов рентгеновского излучения. Охваченная взрывом область была настолько велика, что верхняя часть вспышки оказалась видна из-за левого края солнечного диска. Ученые не исключают, что на самом деле событие относится к высшему Х классу.



По словам астрономов, взрыв не окажет влияние на Землю, так как заряженные частицы и потоки плазмы пройдут в сотнях миллионах километров от планеты. Однако из-за вращения Солнца центр вспышки должен оказаться в поле зрения астрономов в течение суток, а через несколько дней он окажется на линии Солнце-Земля. Пока ученые не могут сказать точно, сохранится ли к тому времени вспышечная активность.