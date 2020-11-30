Глава центра вирусологии назвал сроки окончания пандемии COVID-19

Ринат Максютов. © РИА Новости

Директор центра "Вектор" (один из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России - прим.) Ринат Максютов заявил, что пандемия COVID-19 завершится в 2021 году, однако сам вирус не исчезнет, сообщает Tengrinews.kz."Вирус сохранится, но сама пандемия уйдет, уверен, что в 2021 году", - сказал он в рамках онлайн-фестиваля Science Bar Hopping.По словам ученого, пандемия коронавируса пойдет на спад лишь после того, когда "переболеет значительное количество населения в мире либо благодаря вакцинам будет сформирован достаточный коллективный иммунитет".Максютов отметил, что, например, в России для этого желательно, чтобы вакцину от COVID-19 получило не менее половины населения.При этом, по словам главы "Вектора", говорить о том, что коронавирус в какой-то момент исчезнет "по мановению волшебной палочки", нельзя.Между тем, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью ТАСС, опубликованном в YouTube, заявила, что ждать окончания пандемии в ближайшие месяцы не стоит, еще предстоит пройти длинный путь - это "не стометровка, а марафон". По ее словам, человечеству необходимо научиться жить с этим вирусом.На вопрос, когда можно ждать окончания пандемии, Вуйнович ответила так: "Когда будет достаточный уровень иммунитета, в том числе благодаря вакцине, которая, как все надеются, в какой-то момент будет доступна. Когда будем адаптировать свое поведение к тому, что вирус находится в популяции, что он не намерен никуда уходить, он останется здесь, как и другие вирусы. Мы должны научиться жить с этим вирусом и не позволять ему управлять нашей жизнью".