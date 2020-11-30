Ефремов пропал по пути в колонию

Актер Михаил Ефремов, осужденный за совершение смертельного ДТП в центре Москвы, не добрался до ИК-4 в городе Алексеевка. Об этом сообщает «Московский комсомолец».



По данным издания, еще в воскресенье, 29 ноября, администрация изолятора, в котором Ефремов находился на карантине, велела ему готовиться к этапированию в колонию для впервые осужденных. По плану уже к восьми утра понедельника актер должен был находиться на зоне, однако адвокаты сообщили о пропаже своего подзащитного.



Защитник актера Владимир Васильев предположил, что Ефремов все еще находится в пути.



Ранее сообщалось, что 27 ноября заканчивается 20-дневный период пребывания артиста на карантине, необходимом для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции среди заключенных колонии. После этого его должны перевести в ИК-4, где также отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.



Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.